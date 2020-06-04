Укусивший полицейского житель Кузбасса отправится в колонию

Два года восемь месяцев колонии строгого режима получил 35-летний житель кузбасского города Юрги, укусивший полицейского. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ).

Инцидент произошел в июне прошлого года. Юргинец, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, заснул прямо на улице. Прохожие позвонили в "скорую", посчитав, что человеку плохо. Осмотрев пациента, медики вызвали сотрудников полиции. И те предложили мужчине проехать с ними в отдел - для дальнейшего разбирательства.

- Однако нетрезвый горожанин ехать отказался. Он бросился бежать, а потом укусил за руку догнавшего его полицейского, - рассказали в региональном СУ СК РФ. - Злоумышленника задержали, материалы передали в следственные органы.

Со следствием арестованный сотрудничал. Собранных доказательств суду хватило для вынесения обвинительного приговора. Статья - о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.