В Кузбассе двое шахтеров получили серьезные травмы

Двое рабочих травмировались на шахтах Кемеровской области.

Первый несчастный случай произошел в Беловском районе: 52-летнего проходчика во время монтажных работ на конвейерном штреке придавило редуктором к борту горной выработки.

Как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы областного центра медицины катастроф Антон Дужик, мужчину, получившего сдавление грудной клетки, доставили в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Он переведен в травматологическое отделение.

Второе ЧП случилось на угледобывающем предприятии в Кемеровском районе. На 30-летнего горняка обрушилась отслоившаяся горная масса. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в Кемеровскую городскую клиническую больницу №11.