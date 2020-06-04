В Новосибирске опека вернет в семью пятерых детей, брошенных матерью

Органы опеки намерены постепенно вернуть в семью пятерых детей, от которых фактически отказалась жительница Советского района Новосибирска. Как пояснили в областном Министерстве труда и социального развития, в приоритете работы - сохранение семьи.

- По итогам проверки было принято решение временно поместить несовершеннолетних детей в детское социальное учреждение, - отметили в ведомстве. - С матерью составлен план индивидуальной работы, который позволит в дальнейшем вернуть детей в семью с обязательным контролем специалистами органов опеки. Лишение родительских прав - это крайняя мера.

О тревожной ситуации в новосибирской семье рассказала общественница, обратившаяся в СМИ. По ее словам, женщина регулярно уходит из дома, иногда не возвращается сутками. За детьми, самому младшему из которых всего два месяца, а старшему 6 лет, в отсутствие их матери кое-как ухаживал гастарбайтер, ее сожитель.

Сама сибирячка в очередной раз ушла из дома, после того как получил от государства положенные для семей с детьми деньги - по 10 тысяч рублей на ребенка. Родственникам удалось связаться с ней, но та отказалась забирать детей из опеки, заявив, что устала от них и намерена написать временный отказ.

По информации регионального минтруда, ранее женщина на учете в органах опеки не состояла. Сейчас ситуация находится на особом контроле ведомства. Там напоминают, что уведомить органы опеки о ненадлежащем обращении с детьми может любой неравнодушный житель региона, если видит, что ситуация может быть опасной для здоровья и жизни несовершеннолетних.