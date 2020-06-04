Новости

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников 07:09
В США заявили об увеличении производительности труда при удаленной работе 06:43
Мэр Хабаровска ушел на самоизоляцию из-за коронавируса 06:41
Губернатор Вирджинии намерен убрать статую героя Конфедерации 06:28
В Вашингтоне полиция оттеснила протестующих от Белого дома 06:19
У въезжающих на Сахалин потребуют справку об отсутствии COVID-19 06:14
В США торговая сеть Walmart временно прекратила торговлю оружием 05:52
Япония выделит еще 300 миллионов долларов на вакцину от коронавируса 05:46
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink 05:14
Пилот упавшего в Пакистане самолета нарушил инструкции диспетчера 04:53
Суд установил размер залога для обвиняемого в убийстве Флойда полицейского 04:53
Посольство РФ направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко 04:38
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии 04:29
Спасенный в Приморье тигренок пошел на поправку 04:15
На Сахалине у сотрудника детского сада выявлен коронавирус 04:10
Врач Трампа: Прием гидроксихлорохина не вызвал побочных эффектов 03:36
Русскоязычная община Бруклина вышла на защиту района от мародеров 03:09
Трамп исключил возможность привлечения войск для подавления беспорядков 03:00
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС 02:38
США перебросили из Ирака в Сирию 30 грузовиков с военной техникой 02:30
В Чечне одиннадцать человек пострадали из-за сильного ветра и дождя 02:02
Лечащий врач Трампа рассказал о здоровье президента США 01:56
США расширили санкционный список по Кубе 01:34
Полиция задержала 12 протестующих у посольства США в Греции 00:38
Переброшенных к Вашингтону военных вернут к месту дислокации 00:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 06:57
Проект: В регионах

Дали зеленый свет

В Новосибирской области началось массовое благоустройство парков, скверов и придомовых территорий
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 120(8174)
В этом году в Новосибирской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" предстоит благоустроить 167 объектов. На сорока из них работы уже идут - это 28 придомовых территорий и 12 скверов и дворов.

По данным регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, муниципальные образования получат на благоустройство целевую субсидию в размере 917 миллионов рублей из средств федерального и регионального бюджетов, в том числе 69 миллионов рублей из областной казны на проект создания комфортной городской среды в городе Купино, который стал победителем всероссийского конкурса.

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, большой объем работ будет выполнен в городе Искитиме, где приведут в порядок четыре придомовые территории - на это направлено 9,5 миллиона рублей. Более 25 миллионов рублей выделено на благо-устройство парка в крупном микрорайоне Южный, жители которого неоднократно обращались с соответствующей просьбой.

На благоустройство городов дополнительно выделено более 650 млн рублей

В областном центре до 2 октября 2020 года актуализируют базу городских общественных пространств - парков, скверов, аллей, мест отдыха горожан. Это второй этап реализации программы сохранения зеленых зон. Впервые общественные территории в Новосибирске поставили на учет в 2017-м, и тогда инвентаризация затронула 237 зеленых территорий. В этом году их уже 241, и для каждой подготовят паспорт, в котором пропишут площадь, форму, перечень и состояние элементов благоустройства.

Зеленые зоны будут включены в специальный реестр и нанесены на карту порталов "Мой Новосибирск" и "Зеленый Новосибирск". Информация о зеленых территориях найдет отражение и в новой редакции генерального плана города (документ рассмотрят на осенней сессии Совета депутатов Новосибирска).

- Это означает, что застройка или использование этих территорий для каких-то иных целей будут невозможны. То есть за ними закрепится статус зеленых зон, - пояснил мэр Анатолий Локоть.

Главным проектом этого года, который реализуют в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды", станет Затулинский дисперсный парк в Кировском районе. Уже подготовлены и прошли экспертизы проектно-сметная документация и дизайн-проект, определен подрядчик, заключивший муниципальный контракт на 185 миллионов рублей. Эту площадку выбрали новосибирцы в результате рейтингового голосования.

Идея создания Затулинского дисперсного парка заключается в том, чтобы объединить пешеходными и велосипедными маршрутами небольшие парки, скверы, спортивные и детские площадки, концертные подиумы в нескольких жилмассивах. Для этого будут применены необычные архитектурные решения и ландшафтный дизайн.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В столице открыли онлайн карту загруженности парков

Проект предусматривает три этапа, в этом году будет реализован первый. Общий объем финансирования составит около 150 миллионов рублей.

В Новосибирске разработана концепция развития озелененных общественных пространств. Это позволило муниципалитету подать заявку на участие в нацпрограмме федерального минстроя. В 2019 году в реестр лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах РФ, вошла общественная территория в наукограде Кольцово. Проект реализован по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ России:

- Мы ежедневно мониторим ситуацию, точечно определяем с регионами дальнейшие шаги по реализации программы жилищного строительства, по формированию комфортной городской среды, расселению аварийного жилья. В режиме реального времени анализируем, что происходит на всех этапах нацпроекта и оперативно вносим предложения по поддержке. Национальные проекты - среднесрочные, и в конечном итоге ситуация с пандемией никак не должна отразиться на них. Но все будет зависеть от того, как изменится экономика после кризиса. Возможно, встанет вопрос о коррекции целей и задач в рамках нацпроектов.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт"
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС