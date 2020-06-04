В этом году в Новосибирской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" предстоит благоустроить 167 объектов. На сорока из них работы уже идут - это 28 придомовых территорий и 12 скверов и дворов.

По данным регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, муниципальные образования получат на благоустройство целевую субсидию в размере 917 миллионов рублей из средств федерального и регионального бюджетов, в том числе 69 миллионов рублей из областной казны на проект создания комфортной городской среды в городе Купино, который стал победителем всероссийского конкурса.

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, большой объем работ будет выполнен в городе Искитиме, где приведут в порядок четыре придомовые территории - на это направлено 9,5 миллиона рублей. Более 25 миллионов рублей выделено на благо-устройство парка в крупном микрорайоне Южный, жители которого неоднократно обращались с соответствующей просьбой.

В областном центре до 2 октября 2020 года актуализируют базу городских общественных пространств - парков, скверов, аллей, мест отдыха горожан. Это второй этап реализации программы сохранения зеленых зон. Впервые общественные территории в Новосибирске поставили на учет в 2017-м, и тогда инвентаризация затронула 237 зеленых территорий. В этом году их уже 241, и для каждой подготовят паспорт, в котором пропишут площадь, форму, перечень и состояние элементов благоустройства.

Зеленые зоны будут включены в специальный реестр и нанесены на карту порталов "Мой Новосибирск" и "Зеленый Новосибирск". Информация о зеленых территориях найдет отражение и в новой редакции генерального плана города (документ рассмотрят на осенней сессии Совета депутатов Новосибирска).

- Это означает, что застройка или использование этих территорий для каких-то иных целей будут невозможны. То есть за ними закрепится статус зеленых зон, - пояснил мэр Анатолий Локоть.

Главным проектом этого года, который реализуют в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды", станет Затулинский дисперсный парк в Кировском районе. Уже подготовлены и прошли экспертизы проектно-сметная документация и дизайн-проект, определен подрядчик, заключивший муниципальный контракт на 185 миллионов рублей. Эту площадку выбрали новосибирцы в результате рейтингового голосования.

Идея создания Затулинского дисперсного парка заключается в том, чтобы объединить пешеходными и велосипедными маршрутами небольшие парки, скверы, спортивные и детские площадки, концертные подиумы в нескольких жилмассивах. Для этого будут применены необычные архитектурные решения и ландшафтный дизайн.

Проект предусматривает три этапа, в этом году будет реализован первый. Общий объем финансирования составит около 150 миллионов рублей.

В Новосибирске разработана концепция развития озелененных общественных пространств. Это позволило муниципалитету подать заявку на участие в нацпрограмме федерального минстроя. В 2019 году в реестр лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах РФ, вошла общественная территория в наукограде Кольцово. Проект реализован по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ России:

- Мы ежедневно мониторим ситуацию, точечно определяем с регионами дальнейшие шаги по реализации программы жилищного строительства, по формированию комфортной городской среды, расселению аварийного жилья. В режиме реального времени анализируем, что происходит на всех этапах нацпроекта и оперативно вносим предложения по поддержке. Национальные проекты - среднесрочные, и в конечном итоге ситуация с пандемией никак не должна отразиться на них. Но все будет зависеть от того, как изменится экономика после кризиса. Возможно, встанет вопрос о коррекции целей и задач в рамках нацпроектов.