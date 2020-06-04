Ураган оставил без света сотни тысяч жителей на Северном Кавказе

Северный Кавказ оказался во власти стихии. Из-за ураганного ветра, ливня и града, которые обрушились на СКФО, пострадали люди, есть и погибший. Повреждены важные объекты инфраструктуры и энергетики. Больше всего досталось Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне.

В Чечне без света на несколько часов остались 187 тысяч человек. Повреждены газопроводы. Ветер валил деревья и рекламные щиты. В итоге пострадали 11 человек. Троих госпитализировали. Повреждены крыши зданий. Среди них 12 жилых домов, а также две школы и администрация одного из муниципалитетов. Как сообщили власти региона, газо- и электроснабжение были восстановлены оперативно. Сейчас заканчиваются ремонтные работы, в первую очередь это касается жилых домов.

А в Прохладненском районе КБР во время мощного урагана погиб человек. Трагедия произошла в хуторе Ново-Троицком. Мужчина находился в своей машине на берегу озера, когда на авто упало дерево.

В Северной Осетии ураган срывал с домов крыши. Режим ЧС введен сразу в двух районах республики. Во Владикавказе и нескольких районах республики ливень затопил улицы. В Ингушетии из-за шторма большинство населенных пунктов тоже остались без электроэнергии. Всему виной был порывистый ветер, который буквально отрывал части кровли и обрывал линии электропередач. Аварийные службы вчера занимались восстановительными работами.