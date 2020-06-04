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04.06.2020 17:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

По особому ценнику

Безработным калининградцам начали выдавать "продуктовые карты"
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининградская область)
Жители Калининградской области, потерявшие работу в связи с пандемией, получат "продуктовые карты". Речь идет о специальном социальном счете, на который зачислят 10 тысяч рублей из регионального бюджета. Потратить эти деньги можно только на продукты питания.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В качестве "продуктовой карты" может служить любая банковская карточка платежной системы "Мир". Если таковой у льготника нет, ее необходимо открыть. Ограничений, связанных с кредитной организацией, нет. Деньги придут в два этапа - по 5 тысяч рублей в течение двух месяцев.

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Перечень продуктов, которые можно купить с помощью "продуктовой карты", включает 35 наименований. Это мясо, рыба, молочная продукция, консервы, хлеб, овощи, крупы, макароны и многое другое. В торговых сетях их обозначат специальными ценниками с логотипом.

Вообще-то выплаты в 10 тысяч рублей для калининградцев, потерявших работу из-за коронавируса, существовали и раньше. До недавнего момента эти деньги можно было тратить на любые нужды.

- Но хотелось, чтобы социальная помощь из регионального бюджета шла именно на приобретение продуктов питания, а, допустим, не на алкоголь или табачные изделия, - поясняет министр социальной политики региона Анжелика Майстер. - И теперь все реализуется в исходном варианте.

По оценкам регионального правительства, воспользоваться новой льготой в Калининградской области смогут до 7 тысяч человек. Владелец карты должен предупредить кассира, что приобретает товар по социальному счету.

По "продуктовой карте" можно купить в магазинах 35 наименований продуктов

- На сегодняшний день в проекте "Продуктовая карта" участвуют магазины пяти основных торговых сетей, работающих на территории Калининградской области, - рассказывает заместитель главы областного Минэкпромторга Ирина Гракова. - Присоединиться к проекту может любое торговое предприятие, которое способно выполнить несложные технические условия, чтобы обслуживать социальные счета.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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