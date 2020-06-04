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04.06.2020 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экологи просят вернуть защитный статус лесам в Архангельской области

Текст: Елена Березина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

WWF России и российское отделение Гринпис обратились в Минприроды России с просьбой вернуть защитный статус лесам вдоль рек Волюга, Верюга и Падома. Экологи просят придать нерестоохранным полосам лесов по всей стране новый защитный статус рыбохозяйственных заповедных зон и обеспечить их эффективную защиту от рубок (письмо есть в распоряжении "РГ").

Фото: iStock
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Категория защитных лесов "нерестоохранные полосы" была создана для сохранения прибрежных зон водоемов, где происходят нерестовые миграции и нерест ценных видов рыб. Летом 2019 года Минприроды поручило сохранить существующие нерестоохранные полосы лесов, пока Росрыболовство не установит новые категории защитных участков - рыбохозяйственные заповедные зоны. Однако этой весной леса Устьянского лесничества Архангельской области были отнесены к защитным и эксплуатационным лесам. В результате одна часть этих нерестоохранных полос была отнесена к другим категориям защитных лесов, другая часть - леса вдоль рек Волюга, Верюга и Падома на общей площади 15 000 га - полностью, за исключением ничтожно малых по размеру водоохранных зон, была отнесена к эксплуатационным лесам.

"Перевод нерестоохранных полос в категорию эксплуатационных лесов означает снятие с них всех ограничений на лесопользование, в том числе на сплошную вырубку прибрежных лесов площадью до 50 га, в некоторых случаях - до 75 га. А ведь эти леса не только сохраняют нерестилища, но и служат последним убежищем для многих животных, в том числе таких редких, как лесной подвид северного оленя, недавно включённый в Красную книгу России", - отмечает Михаил Крейндлин, эксперт Гринпис по особо охраняемым природным территориям.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Сюда на нерест заходят многие виды рыб, в том числе атлантический лосось. Ранее эксперты в области водных биологических ресурсов и природоохранные организации неоднократно предупреждали органы власти о возможных негативных последствиях уничтожения нерестоохранных полос, которые ощутили бы на себе многие граждане - рыболовы-любители, рыбный бизнес и обычные покупатели.

"Сплошные рубки вдоль рек отражаются на их полноводности и чистоте, ведь они приводят к разрушению берегов и смыву почвы в водоемы. Как результат - условия обитания и нереста ценных рыб серьезно ухудшаются, мальки гибнут, возможно даже полное исчезновение популяций. Такая судьба уже постигла многие нерестовые реки на северо-западе России, и она может ждать еще 50 млн га лесов по всей стране. Именно столько ценных лесов вдоль рек потеряли упраздненный в 2019 г. защитный статус, но еще не обрели новый", - говорит Константин Кобяков, координатор Лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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