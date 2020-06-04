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04.06.2020 14:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гергиев: Мариинский театр из-за пандемии потерял треть годового дохода

Текст: Инга Бугулова
Более миллиарда рублей недосчитался Мариинский театр из-за пандемии - это треть годовой выручки от продажи билетов. О финансовых потерях рассказал художественный руководитель и генеральный директор Мариинки Валерий Гергиев.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

По его словам, театр очень сильно пострадал от разбушевавшегося вируса.

- Бюджет Мариинского театра - это 3 миллиарда рублей от продажи билетов в год, гастроли зарубежные - еще 1 миллиард рублей в год. Нас пять тысяч человек, мы столкнулись с невероятной силы ударом по "здоровью" театра, - отметил Валерий Гергиев, выступая в рамках онлайн-форума "#КУЛЬТУРАНАДОМ - Новая реальность".

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Вместе с тем худрук Мариинки отметил, что есть во всем этом и положительная сторона: и у артистов, и у него самого появилось огромное количество свободного времени, которое по максимуму используется для работы над новой программой. В ней ожидается более 20 опер.

- Никогда ни у одного из ведущих артистов Мариинского театра не было три месяца свободного времени за мои 30 лет руководства театром. Обычно мы учим три месяца одну главную роль, а теперь за три месяца мы учим три-четыре роли, это большая работа. Я сам буду дирижировать операми, которыми никогда не дирижировал, - подчеркнул он.

Фото: iStock
Спектакли Мариинского театра собрали за месяц 25 миллионов зрителей

Напомним, Мариинский театр, как и большинство культурных учреждений страны, закрыт для посетителей с середины марта. Однако трансляции постановок переместили в онлайн (на сайт mariinsky.tv, также спектакли можно смотреть в соцсетях театра) и весьма успешно: за семь недель с момента начала онлайн-показов концерты и спектакли посмотрело свыше 50,5 миллиона зрителей. За это время были показаны 65 трансляций - от репертуарной классики до уникальных концертных проектов. Большинством из них дирижировал Валерий Гергиев.

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