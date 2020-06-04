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04.06.2020 07:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Народная артистка России Нина Усатова стала гидом Петербурга

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Не могут артисты без зрителей. Да и зрители скучают по артистам. За последние два месяца появилось много онлайн-трансляций творческих коллективов. В основном - это спектакли и моно-концерты.
Фото: Светлана Мазурова/РГ Фото: Светлана Мазурова/РГ
Фото: Светлана Мазурова/РГ

Большой драматический театр (БДТ) имени Г.А. Товстоногова расширил свое общение со зрителями. Артисты помогают им легче переживать самоизоляцию. Во время карантина у БДТ появился портал - БДТdigital. Здесь идет прямой диалог со зрителями.

Народная артистка России Нина Усатова - постоянная героиня проекта "Выживальщики. Артисты в режиме самоизоляции". На этот раз она была гидом любимого города. Эфир посвятили Санкт-Петербургу. Смотрели не только жители Петербурга, но и Алтая, Красноярска, Киева, Донецка, города Котлас Архангельской области…

"Пахнет одним гуляньем…"

Вместе с Ниной Усатовой зрители совершили виртуальную прогулку по городу, узнали о ее любимых местах, о том, как однажды она стреляла из пушки Петропавловской крепости, а также услышали стихотворения петербургских поэтов.

В это время в чат приходили сообщения: "Скучаем по Санкт-Петербургу, по Неве. Благодаря вам путешествуем по любимому городу, находясь дома!"

Фото: Светлана Мазурова /РГ
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Начали с Петропавловской крепости на Заячьем острове, где начинался город (по словам Нины Николаевны, прогулке там стоит уделить целый день во время приезда в Петербург - побывать в Великокняжеской усыпальнице, Монетном дворе, казематах, где находились в заключении выдающиеся люди).

Вышли на Невский проспект. Вспомнили Гоголя, писавшего: "Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица - красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта… Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем".

Легендарный Чижик-Пыжик, который "на Фонтанке водку пил", Дворцовая площадь, Александрийский столп, Эрмитаж, Собор Спаса на Крови, Марсово поле, Летний сад, Нева… Набережная Мойки, где надо посетить дом номер 12 - музей-квартиру Пушкина. А на Литейном - музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. На углу Литейного и Пестеля жил Иосиф Бродский…

"Мы любим туристов, - агитировала Нина Усатова, как заправский гид. - Приезжайте к нам! И с суши, и с воды можно посмотреть город, с экскурсоводом и самим. В каком прекрасном городе мы живем, здесь такие шедевры на каждом шагу! Какая тут может быть хандра, депрессия?"

Усатова рассказывает о своей любви и глубоком уважении к городу: "Я люблю этот город, один из лучших в мире. Он настолько мой! Тут и мой сын родился, так что мы пустили здесь корни".

Все началось с "Авроры"

"Знаменитая петербургская актриса" родилась в Алтайском крае. Затем жила в Кургане. Ее знакомство с Ленинградом началось с песни про крейсер "Аврора":

Фото: ТАСС (Санкт-Петербург)
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Дремлет притихший северный город,

Низкое небо над головой,

Что тебе снится, крейсер "Аврора"

В час, когда утро встает над Невой?

Однажды - в юности - она мыла пол дома, включила радио, где передавали эту песню. "Помню, села на порог, заслушалась! Где этот город, думаю, вырасту - и обязательно съезжу туда. А о том, что буду жить там - даже не мечтала. Песня же стала любимой, и сейчас, когда собираемся компаниями, поем ее".

В начале 1970-х Нине Усатовой довелось увидеть город на Неве, погулять по нему, посмотреть здесь много спектаклей. И отведать знаменитые ленинградские горячие пышки, запивая бочковым кофе.

В 1980 году начинающая актриса приехала в Ленинград. "Лимита. Много таких было тогда. Нас с подружкой обокрали в бане. Ленинград нас не принял, можно целый сценарий написать про это".

Поступила на службу в только что открывшийся Молодежный театр на Фонтанке, про который может рассказывать часами. Режиссер и педагог Владимир Малыщицкий - кумир многих артистов и зрителей - дал ей уверенность в себе. Благодаря ему она выходила на сцену и такие роли играла!

"Этот театр уже 30 лет держит режиссер Семен Спивак, и сейчас он любим многими зрителями. Когда приедете в Петербург, - советует Усатова. - купите билеты в Молодежный театр и в наш БДТ, а потом гуляйте по городу. Можно прокатиться по рекам и каналам на катере".

Не надо торопиться

Еще дельный совет, к которому хорошо бы прислушаться не только приезжим, туристам, но и коренным петербуржцам:

Фото: Из личного архива Григория Гладкова
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- Гуляйте по Петербургу неспешно. Не надо торопиться, не надо смотреть в экран гаджета…

Актриса вспомнила историю, как однажды актеры были на гастролях в Сочи, а водитель такси, который вез их в аэропорт, узнав, что они ленинградцы, отказался взять с них деньги. Написал свой адрес и сказал: "В следующий раз приедете - я вам стол с шашлыками накрою!" "Сижу в самолете и думаю, - вспоминает Нина Усатова, - это ведь не нам такие почести, а городу Ленинграду".

И петербуржцы отвечают любимой актрисе взаимностью. Город доверил ей произвести полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

- Это трогательный момент моей жизни. Такой великой чести я была удостоена в мой юбилейный год, - поделилась актриса и показала ту самую гильзу.

С вами - праздник

- Мы так привыкли к этим эфирам - уже седьмой проводим, ждем их, - призналась Нина Усатова.

И зрители пишут в чате:

- Рада встречам с вами. Вы как бальзам на душу.

- Вам обязательно нужно написать книгу.

- Каждое воскресенье - праздник с вами!

На портале БДТdigital в рубрике "Радиотеатр" Нина Усатова читает сказки русского писателя, этнографа, художника Степана Писахова. Чтобы правильно произносить необычные живописные слова, существовавшие в языке северных народов, и точно понимать их смысл, актриса, записывая сказки, прибегла к помощи языковедов - специалистов по северорусскому наречию.

В прямом эфире портала БДТdigital актриса также рассказывает истории о своей жизни, о ролях, партнерах и режиссерах, с которыми работала. Один из эфиров был посвящен профессии врача, другой - выдающемуся драматургу Александру Володину.

По виртуальной связи помогает Нине Николаевне актриса стажерской группы театра Глафира Лаврова.

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