Названы города, которые лучше восстанавливаются от последствий пандемии

Лучше всего ситуация обстоит, по данным индекса, в Новокузнецке. У города индекс восстановления - 92. Жители Новокузнецка активно ищут магазины и делают онлайн-покупки. Разница между допандемической активностью и нынешней, составляет всего 8 процентов.

Первое место Новокузнецка можно объяснить двумя факторами. Во-первых, в полумиллионном городе с начала эпидемии выявлено 253 случая коронавирусной инфекции и большинство пациентов идут на поправку. Во-вторых, в Кемеровской области постепенно снимаются ограничения: в регионе открыли ТРЦ, разрешили работу фитнес-клубов и летних террас предприятий общепита. К слову, столица региона занимает в рейтинге четвертое место с показателем 86.

Второе место делят Магнитогорск и Набережные Челны с показателем восстановления 90 процентов.

На 82 процента, по мнению создателей индекса, восстановился спрос на товары и услуги в Тюмени, на 81 процент - в Новосибирске и Челябинске. В Улан-Удэ и Барнауле показатель восстановления достиг 80 процентов.

Омск, Уфа и Владивосток восстановились на 78 процентов, Калининград - на 75. В целом по стране восстановление потребительской активности создатели рейтинга оценили в 70 процентов. Ровно такой показатель достигнут в Саратове, Воронеже и Казани.

В Санкт-Петербурге показатель восстановления составляет 54 процента, а в Москве - 47. Замыкает рейтинг Сочи с показателем 45 процентов.

То, что города-драйверы экономического роста оказались в хвосте списка объясняется непростой эпидемической ситуацией. В Петербурге и Москве продолжают действовать довольно серьезные ограничения, призванные ограничить офлайн-контакты. Поэтому ни в Петербурге, ни в Москве не работают кафе, парикмахерские, фитнес-клубы и многие другие предприятия, которые обычно являются центрами притяжения для граждан.