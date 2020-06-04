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04.06.2020 18:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы города, которые лучше восстанавливаются от последствий пандемии

Текст: Вера Черенева
После периода самоизоляции экономическая активность россиян постепенно восстанавливается, в ряде городов она практически достигла допандемического уровня. Это следует из данных индекса восстановления городов, разработанного сервисом 2ГИС.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лучше всего ситуация обстоит, по данным индекса, в Новокузнецке. У города индекс восстановления - 92. Жители Новокузнецка активно ищут магазины и делают онлайн-покупки. Разница между допандемической активностью и нынешней, составляет всего 8 процентов.

Фото: iStock
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Первое место Новокузнецка можно объяснить двумя факторами. Во-первых, в полумиллионном городе с начала эпидемии выявлено 253 случая коронавирусной инфекции и большинство пациентов идут на поправку. Во-вторых, в Кемеровской области постепенно снимаются ограничения: в регионе открыли ТРЦ, разрешили работу фитнес-клубов и летних террас предприятий общепита. К слову, столица региона занимает в рейтинге четвертое место с показателем 86.

Второе место делят Магнитогорск и Набережные Челны с показателем восстановления 90 процентов.

На 82 процента, по мнению создателей индекса, восстановился спрос на товары и услуги в Тюмени, на 81 процент - в Новосибирске и Челябинске. В Улан-Удэ и Барнауле показатель восстановления достиг 80 процентов.

Омск, Уфа и Владивосток восстановились на 78 процентов, Калининград - на 75. В целом по стране восстановление потребительской активности создатели рейтинга оценили в 70 процентов. Ровно такой показатель достигнут в Саратове, Воронеже и Казани.

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В Санкт-Петербурге показатель восстановления составляет 54 процента, а в Москве - 47. Замыкает рейтинг Сочи с показателем 45 процентов.

То, что города-драйверы экономического роста оказались в хвосте списка объясняется непростой эпидемической ситуацией. В Петербурге и Москве продолжают действовать довольно серьезные ограничения, призванные ограничить офлайн-контакты. Поэтому ни в Петербурге, ни в Москве не работают кафе, парикмахерские, фитнес-клубы и многие другие предприятия, которые обычно являются центрами притяжения для граждан.

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