Петербург отметит день рождения Пушкина в онлайн-формате

6 июня, в день рождения Пушкина, петербургские почитатели поэта подготовили ряд сюрпризов. В этом году праздник пройдет в онлайн-формате, поэтому принять участие в торжествах смогут все желающие.

Так, Всероссийский музей А.С. Пушкина 6 июня в полдень начнет в соцсетях трансляцию акции #СДнемРожденияПушкин2020 #HappyBirthdayPushkin2020. Поэта поздравят актриса Светлана Крючкова, балерина Илзе Лиепа, солист шведской группы Vacuum Маттиас Линдблум.

В 14.00 Малый Драматический Театр - Театр Европы представит поэтический цикл "Душа в заветной лире".

В 15:00 откроется виртуальная выставка "Николай Павлович Ульянов и его Пушкин". Выставка готовилась давно, ожидалось, что она откроется в здании музея в обычном формате. Но ситуация внесла коррективы и выставка проходит онлайн.

В виртуальном формате будут представлены и портреты Пушкина на выставке "Любимый автор" из наследия художника-графика Н.В.Кузьмина.

Также музей представит полную версию девятого номера альманаха "Пушкинский музеум".