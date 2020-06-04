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04.06.2020 15:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня из-за коронавируса

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Въезд в город Северодвинск и выезд из него ограничат с 00.00 6 июня до особого распоряжения в связи с распространением коронавируса. Соответствующие изменения внесены в указы губернатора Архангельской области.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Как сообщает правительство Поморья, с 6 июня приехать в Северодвинск и покинуть его можно будет только в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью. Исключения сделаны также для сотрудников спецслужб и тех, кто следует через Северодвинск транзитом в Онежский район и обратно.

На въезде в город откроются контрольно-пропускные пункты, которые будут останавливать все машины, кроме спецтранспорта. Для подтверждения служебной цели поездки надо будет предоставить справку от работодателя, договор, счет-фактуру, транспортную накладную или путевой лист. Для следования в медицинскую организацию придется показать документ от нее с подтверждением такой необходимости.

В Северодвинске, в том числе на его градообразующих предприятиях, работает немало жителей Архангельска и других территорий. Руководителям этих предприятий рекомендовано остановить организованную перевозку работников из Архангельска, Новодвинска, Приморского района и обратно. Крупнейшее судостроительное производство сообщило, что предоставит иногородним сотрудникам оплачиваемый отпуск вне графика либо отпуск за свой счет.

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Сотрудников государственных и муниципальных предприятий, которые живут в Северодвинске, а работают за его пределами, переведут на удаленный режим. Это касается и жителей других городов, работающих в городе корабелов.

Усиление режима ограничений связано со вспышкой COVID-19 в Северодвинске. Там выявлено свыше 40 процентов всех подтвержденных случаев инфекции в Поморье. Большинство заболевших работают на градообразующих предприятиях. В Архангельской области официально подтверждено 2587 случаев COVID-19, за последние сутки зафиксировано 178 новых, из них 112 - в Северодвинске.

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