Сотрудник фирмы расстрелял недовольного клиента в центре Петербурга

В Петербурге возле дома №137 по Невскому проспекту ранили 24-летнего парня. Нападавший выстрелил ему в голову из травматического пистолета, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в ведомстве случившееся квалифицируют как покушение на убийство.

По предварительным данным, пострадавший - клиент фирмы по оформлению документов для трудоустройства. Нападавший - сотрудник этой же конторы.

Несколько дней назад молодой человек заказал в фирме изготовление документов, заплатил деньги, а когда 4 июня пришел за своими бумагами, ему ничего не отдали. Возмущенный клиент потребовал вернуть деньги, начался спор. В итоге уже на крыльце конторы сотрудник фирмы выстрелил в парня и ушел в неизвестном направлении.

Прохожие вызвали пострадавшему "скорую". Сейчас молодой человек находится в больнице, его жизнь находится вне опасности. А сотрудника фирмы ищут полицейские. При общении со следователем нападавшему придется не сладко - делом занимаются сотрудники 1 Управления по расследованию особо важных дел городского СК.