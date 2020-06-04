Стало известно, где сильнее всего упал спрос на новостройки

Спрос на новостройки в России вернулся к уровню 2017 года. За первый квартал по всем регионам страны заключено порядка 147,8 тысячи сделок, по данным сервиса ЦИАН, падение относительно прошлого года составило 27 процентов.

Но ситуация неоднородная. Так, в Коми снижение спроса составило 86 процентов, за первый квартал в регионе заключили 170 сделок. В Воронежской области заключено 1363 сделки, но для региона это мало, снижение спроса относительно прошлогодних показателей составило 77 процента. В Ханты-Мансийском автономном округе было куплено 422 квартиры в строящихся домах, снижение - 75 процентов.

В Москве снижение составило 4,7 процента, в Подмосковье - 18,7 процента. В Петербурге число сделок с договорами долевого участия сократилось на 19 процентов, в Ленинградской области - на 47,8 процента.

Вообще, падение зафиксировано во всех регионах, где за квартал заключается несколько тысяч сделок. Планку больше пяти тысяч сделок за квартал смогли помимо Москвы, Подмосковья и Петербурга преодолеть всего два региона. Так, в Краснодарском крае заключено 9045 сделок, снижение относительно прошлого года составило 1,2 процента. В Свердловской области куплено 5132 квартиры в новостройках, в прошлом году было на 21,1 процента больше.

Падение спроса объясняется множеством факторов. Например, в конце первого квартала были введены ограничительные меры и многие желающие купить квартиру, предпочли уйти в самоизоляцию и повременить со сделкой. Кроме того, многие покупатели жилья рассчитывали на льготную ипотеку. Специальные условия, например, ипотека под 6,5 процентов стала доступной в большинстве банков уже когда началась самоизоляция.

Тем не менее, ряд регионов показал существенный рост продаж в сегменте новостроек. Так, в Архангельской области и Ненецком автономном округе число сделок выросло на 82,4 процента. Рост в этих регионах можно объяснить выставлением на продажу квартиры в крупных ЖК. В Калининградской области продажи новостроек выросли на 39,9 процента, в Приморском крае - на 45 процентов.

В ряде регионов высокие показатели объясняются тем, что в прошлые годы основной спрос был сосредоточен на вторичке или на покупке частных домов, поэтому даже небольшое количество сделок "в долевке" выводило субъект в лидеры по росту процентных показателей. Так произошло, например, на Алтае, где за первый квартал 2020 года зафиксировано 17 сделок по договорам долевого участия. В прошлом году их было еще меньше, поэтому в регионе зафиксирован рост в 70 процентов.