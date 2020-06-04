В музее-заповеднике "Михайловское", где в день рождения Пушкина вот уже более полувека ежегодно проходят Всероссийские Пушкинские праздники поэзии, традиционный фестиваль состоится и нынче.

- Только пройдет он в необычном для нас интернет-формате, - говорит директор музея-заповедника Георгий Василевич. - Мы сочли важным предоставить возможность всем читателям и почитателям Пушкина лично поздравить поэта с его 221-м днем рождения. А для этого целый день 6 июня на сайте нашего музея и в наших группах в соцсетях будут звучать обращения к Пушкину и чтение его стихов самыми разными людьми. Не только россиянами. У нашего музея много друзей и в странах СНГ, и в дальнем зарубежье. Считаем важным в этот день, который является еще и Днем русского языка, предоставить им слово. Видеозапись лучших поздравлений и чтений будет размещена в виртуальном формате.

Кроме того, в онлайн-режиме музей разместит в этот день и обзорную ретроспективу прошлых праздников. Рассказ об одном из них, проведенном в 1936 году, на сайте музея уже появился. 6 июня можно будет увидеть, как проходили Всероссийские Пушкинские праздники поэзии в другие годы. Видеозаписи последних, фотовыставки, рассказывающие о первых, - словом, документальные материалы про все 54 праздника тоже появятся на сайте.

В режиме реального времени пройдет и трансляция литии, которая по традиции состоится в этот день на могиле Пушкина.

Георгий Василевич подчеркивает: большое место в интернет-трансляциях будет отведено в этом году публикации архивных материалов. Ведь за те полвека, что в "Михайловском" торжественно отмечают день рождения Пушкина, приурочив к его дате Всероссийский праздник поэзии, здесь прошло более сотни выставок, побывали несколько сотен поэтов, читавших свои стихи.

- Мы хотели бы представить круг этих людей, показать широкую географию участников чтений, разнообразие их литературных стилей, - говорит Георгий Василевич.

Особое внимание уделят юбилярам. В этом году в Пушкинском заповеднике будут чествовать двух из них. 100 лет исполнилось писателю Федору Абрамову, поэтому приветствие от его родной Верколы и чтение артисткой Анной Яковлевой отрывков из книги Бориса Шергина "Пинежский Пушкин" здесь сочли весьма уместными.

Второй юбиляр - поэма Пушкина "Руслан и Людмила", которой нынче исполняется 200 лет. Этому юбилею будет посвящена онлайн-выставка, созданная петербуржцами - сотрудниками Всероссийского музея Пушкина вместе с Пушкинским музеем-заповедником. Здесь можно будет увидеть иллюстрации к книге, редкие издания ее.

А завершит праздник онлайн-концерт Олега Погудина. Известный певец исполнит романсы на стихи Пушкина и круга поэтов, окружавших его, а также романсы на стихи поэтов, продолживших пушкинскую традицию.

Праздник, который собирал обычно десятки тысяч гостей, на этот раз, уверены устроители, в интернете соберет зрителей на порядок больше.