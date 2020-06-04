В Карелии уникальную деревянную церковь отреставрировали методом лифтинга

К празднованию 100-летия республики, которое намечено на 5 сентября, готовили пышные празднества - приемы, концерты известных артистов, другие многочисленные мероприятия. Однако региональные власти заявили, что отказываются от них, а деньги, которые предполагалось на это потратить, направить на решение социальных и экономических проблем.

Церковь Преображения Господня на острове Кижи готова к открытию. 19 августа в ней пройдет первая за последние десятилетия служба. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

Как отметил глава республики Артур Парфенчиков, праздник лучше встречать новыми объектами, стройками, современным оборудованием. А сделано к юбилею немало. Готов принимать пассажиров новый аэровокзал, он станет обслуживать до 300 человек в час. Его общая стоимость - более одного миллиарда рублей. Откроются музей "Беломорские петроглифы", музей Карельского фронта, памятники, приводятся в порядок улицы, дома, строятся детские сады.

Главная туристическая достопримечательность Карелии - церковь Преображения Господня на острове Кижи - также готова к открытию. 19 августа в праздник Преображения Господня в ней пройдет первая за последние десятилетия служба.

В основе реставрации единственной в мире 22-главой деревянной церкви лежит уникальный метод лифтинга. Церковь подняли на домкраты, отделили друг от друга семь ярусов строения. Это дало возможность поочередно извлекать для переборки необходимые бревна. За десять лет отреставрировали 742 бревна. Восстановили и иконостас из 105 икон - самый крупный в мире.

Сегодня купола Преображенской церкви сияют словно позолоченные. На самом деле это новый лемех - осиновая черепица, которая и отсвечивает на солнце. Все внутренние конструкции главок Преображенской церкви остались подлинными. Мастерам удалось сохранить 70 процентов исторического памятника. Открытие храма состоится в августе.

Праздник лучше встречать новыми объектами, стройками, современным оборудованием

Муниципальные власти эту инициативу поддержали, глава администрации Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник считает, что без торжеств можно обойтись, а вот дополнительные средства для города просто необходимы. Уже решено, что те деньги, которые планировали потратить на город Петрозаводск, ему же и достанутся. А это 76 миллионов рублей.