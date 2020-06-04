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04.06.2020 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти уничтожили "русский Стоунхендж"

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следственный комитет по Ленинградской области начал расследование обстоятельств разрушения мегалитического комплекса в деревне Ольховка Приозерского района. Уголовное дело возбуждено по статье "уничтожение и повреждение выявленных объектов культурного наследия".

Фото: Россия 1
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В частности, по данным следствия, с 2018 года по май 2020 года при строительных работах был уничтожен мегалит известный как "Культовый камень Ольховка-24". Также поврежден объект "Каменные кучи Ольховка -15".

Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах был уничтожен памятник.

Ольховка - место красивое и привлекательное для застройки. Уже несколько лет градозащитники доказывают, что проводимые в окрестностях памятника строительные работы уничтожают уникальный объект. Правда, какая строительная компания уничтожила камень и повредила ритуальную насыпь, пока неизвестна.

Мегалитический комплекс в Ольховке часто называют "русским Стоухенджем". Камни находятся на берегу озера Суходольского.

Полноценные раскопки здесь проводились около сорока лет назад. Сотрудники Ленинградского отделения Института археологии АН СССР нашли девять камней-чашечников и ритуальные каменные насыпи.

Камень чашечник - это вид культовых камней с выбитыми лунками или чашевидными знаками. Такие камни использовались с древнейших времен до Средних веков. Существует несколько версий, зачем в камнях выдалбливали лунки. В частности, лунку могли использовать в качестве жертвенника или выдалбливали в память о высокопоставленном члене общины.

В европейской части России археологам известно несколько камней-чашечников. Комплекс в Ольховке уникален тем, что здесь не один камень, а несколько.

Происшествия Правосудие Следствие Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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