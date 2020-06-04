В Минприроды назвали регионы с загрязненными пластиком водоемами

В Минприроды России проанализировали ситуацию, сложившуюся с загрязнением морской среды и внутренних водных объектов пластиковыми отходами в субъектах РФ. В качестве регионов, в которых проблема загрязнения стоит наиболее остро, названы Калининградская и Мурманская области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Сейчас специалисты подготовили предложения по совершенствованию российского законодательства, призванные исправить ситуацию. Запланированы контрольно-надзорные, информационные и просветительские мероприятия, направленные на минимизацию образования пластиковых отходов и их миграцию в водной среде.

Вопрос загрязнения окружающей среды пластиком обсуждался на международном уровне в мае 2019 года на 14-м совещании Конференции сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Тогда были приняты поправки к приложениям Базельской конвенции, которые отнесли пластиковые отходы к категории отходов, требующих особого рассмотрения.

Поправки вступают в силу в следующем году. Речь идет, среди прочего, о контроле трансграничной перевозки пластиковых отходов и содействию их экологически обоснованному регулированию. Чтобы подготовиться к работе по новым правилам и своевременно принять меры, направленные на минимизацию загрязнения окружающей среды пластиком, департамент международного сотрудничества Минприроды России провел подготовительную работу с субъектами РФ.