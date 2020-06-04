В Мурманской области создана территория опережающего развития

Мурманская область, являющаяся ключевым регионом северо-западной части Арктической зоны РФ, делает уверенные шаги в своем экономическом развитии. Здесь реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе федерального масштаба. Твердый курс воплощения в жизнь обозначило недавнее решение правительства РФ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманске.

Это первая российская ТОР, которая появилась за пределами Дальнего Востока, и уже сейчас предпринимаются меры для ее расширения. Некоторые компании уже направили документы для получения статуса резидента "Столицы Арктики". Речь идет о предприятиях, реализующих в регионе наиболее крупные инвестиционные проекты. Это "НОВАТЭК-Мурманск" с проектом создания в Заполярье Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, "Морской торговый порт "Лавна", строящий на западном берегу Кольского залива одноименный угольный перегрузочный комплекс, "Морской терминал "Тулома", реализующий проект по созданию терминала минеральных удобрений и апатитового концентрата, а также "Корпорация развития Мурманской области", которая намерена построить рядом с Мурманском международный культурно-деловой центр.

Общий объем инвестиций в рамках этих проектов составляет около 127 миллиардов рублей. В конце мая было подписано соглашение о том, что первым резидентом ТОР "Столица Арктики" станет "НОВАТЭК-Мурманск". Резидент получит льготы по налогам на прибыль - 5 процентов в первые 5 лет и 12 процентов в следующие 5 лет, а также льготу по страховым взносам.

Расширение границ ТОР необходимо для того, чтобы включить в число резидентов еще два проекта. Один из них подразумевает создание терминала и сервиса по обслуживанию судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки для рыбопромышленных компаний. Вторым является туристический проект предприятия "Порт Лиинахамари" в Печенгском районе, согласованием которого занимается рабочая группа с Минобороны России.

Мурманская область - регион с уникальным разнообразием природных и географических условий

Создаются в Мурманской области и другие точки экономического роста. Минвостокразвития совместно с правительством Мурманской области продолжает разработку финансово-экономической модели инвестиционного проекта по освоению Африкандского месторождения перовскито-титаномагнетитовых руд. Речь идет о создании на его базе производства редких и редкоземельных металлов, а также востребованного в химической промышленности диоксида титана, которые сегодня приходится импортировать. Реализация проекта позволит России достичь лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих российских высокотехнологичных предприятий и мировой хай-тек-индустрии. Общий объем инвестиций в рамках проекта составит порядка 17,9 миллиарда рублей.

Еще одно решение связано с освоением месторождения палладия и платины "Федорова Тундра", запасы которого оцениваются более чем в 300 тонн палладия и 70 тонн платины. Для этого требуется строительство двух карьеров открытой добычи руды и полномасштабного горно-обогатительного комбината мощностью 15-16 миллионов тонн в год по руде. При ожидаемом сроке запуска в 2027 году общий объем капитальных затрат в рамках проекта оценивается в 55-60 миллиардов рублей с периодом окупаемости не менее 14 лет.

Мурманская область зарекомендовала себя как регион с уникальным разнообразием природных и географических условий, где возможна реализация инвестпроектов самых разных направлений. Заполярье ждет тех, кто сумеет добраться до самых дальних полок этой неисчерпаемой кладовой.

Прямая речь

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Спасибо всей команде, которая работала над созданием ТОР "Столица Арктики", задача была выполнена в рекордно короткие сроки - от принятия решения до практического воплощения инициативы прошло менее шести месяцев. Важно в ближайшее время заключить все необходимые соглашения и продолжать работу по привлечению новых инвесторов, чтобы максимально стимулировать инвестиции в Мурманскую область и создание новых рабочих мест.