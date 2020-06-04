В Петербурге из квартиры украли военные награды и коллекцию монет

В Петербурге ищут квартирных воров, добычей которых стали более 20 орденов и медалей времен Великой Отечественной войны, а также нумизматические ценности и деньги. С заявлением в полицию обратилась жительница Петербурга, которая обнаружила пропажу после ухода бригады установщиков окон.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестный преступник неустановленным способом проник в квартиру в доме по улице Передовиков, расположенную на 2 этаже 12 этажного дома. Пропали 100 тысяч рублей, нумизматический альбом с монетами различных стран с 1960 по 2000 годы и исторических монет разных стран с 1800 по 1945 годы, а также пять орденов и 21 медаль.

По факту кражи возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ, в распоряжении полиции - снятые на месте преступления отпечатки пальцев.