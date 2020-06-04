В Петербурге на Парад Победы выйдут более 120 женщин-военнослужащих

По Дворцовой площади Петербурга в Параде Победы пройдут более 120 женщин-военнослужащих.Они будут в парадной форме и с наградами.

В составе сводного парадного расчета женщин - офицеры, сержанты и рядовые, проходящие службу в Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и общевойсковой армии, сообщили в пресс-службе ЗВО. Это представительницы самых разных родов войск - медики, психологи, члены поисково-спасательной и парашютно-десантной служб.

Всего же 24 июня в параде на Дворцовой площади примут участие 4,8 тысячи военнослужащих Западного военного округа. Пройдут более ста единиц техники, включая танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Как добавили в пресс-службе ЗВО, военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии провели дезинфекцию десяти военных вузов, дислоцированных в Санкт-Петербургском гарнизоне. Сюда должны прибыть курсанты, которые участвуют в военном параде, посвященном 75-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.