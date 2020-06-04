В Петербурге у пьяных супругов трехлетний ребенок выпал с 12 этажа

Петербургская полиция проводит проверку по факту получения тяжелых травм трехлетней девочкой после падения с высоты. По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне около половины одиннадцатого вечера ребенок выпал с балконы квартиры на 12 этаже.

- Известно, что в этот момент родители находились в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения, - уточнили в главке.

Сейчас в отношении родителей пострадавшей - мужчины 1980 года рождения и женщины 1982 года рождения - составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ "появление в общественных местах в состоянии опьянения", поскольку в квартиру супруги с ребенком вернулись незадолго до трагедии. По результатам доследственной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.