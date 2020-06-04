В Петербурге женщина умерла после незаконной пластической операции

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели пациентки одной из частных клиник. Женщине делали пластическую операцию, она умерла после медицинского вмешательства, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Вопросов у следователей в этой истории много. По предварительным данным, операция была сделана 29 мая в клинике, которая находится на Васильевском острове. Уже известно, что в медучреждении не было лицензии на проведение пластических операций в условиях стационара.

В клиники, как говорят в региональном СК, не было необходимого оборудования и условий. К слову, сейчас, в условиях пандемии, медицинские операции проводятся только по показаниям.

Операция прошла неудачно. 31 мая пациентку 1958 года рождения госпитализировали в государственную больницу. Врачи не смогли спасти женщину. По предварительным данным, умерла от септического шока, ДВС-синдрома (тромбообразование со значительными кровоизлияниями) и кровопотери.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".