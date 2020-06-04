В Поморье предпринимателям возместят расходы на дезинфекцию

Малому и среднему бизнесу Архангельской области возместят часть расходов на дезинфекцию в период распространения коронавирусной инфекции. Поддержку получат предприниматели, которые приобретали средства дезинфекции и оплачивали услуги по ее проведению. Бизнесу компенсируют стоимость антисептиков, бактерицидных облучателей, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.

Субсидии выплатят тем, кто поддерживает стерильную чистоту в заведениях общепита, гостиницах и других средствах размещения, а также в общественном транспорте.

"Это реальная мера поддержки для наших предпринимателей, которые оказались в непростой ситуации в связи с пандемией, - говорит гендиректор областного агентства регионального развития Максим Заборский. - Компенсацию получит малый и средний бизнес. Для получения компенсации надо до 2 июля отправить заявку. Предпринимателям возместят до 50 процентов расходов".