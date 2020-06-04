Видеокнигу "Братья и сестры" представят на Красной площади

Строки из романа Федора Абрамова "Братья и сестры" прозвучат в Москве 6 июня во время книжного фестиваля "Красная площадь": на первом за долго время массовом мероприятии столицы пройдет презентация видеокниги "Читаем Абрамова", снятой "Российской газетой", правительством Архангельской области и театром драмы имени Ломоносова.

Напомним: в уникальном проекте приняли участие 200 человек. Политики, известные актеры, писатели, телеведущие, земляки Федора Абрамова прочли на камеру более ста отрывков из самого пронзительного романа писателя "Братья и сестры".

Фильм объединил жителей Москвы, Петербурга и Нью-Йорка, Поморья и Ненецкого автономного округа. Его актерами стали крестница Абрамова Агафья Хаймина из Нарьян-Мара, архангельский друг классика Виктор Толкачев, писатель Павел Басинский, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и экс-глава Поморья Игорь Орлов, актеры Малого драматического театра Петербурга, жители Верколы.

Книга "Братья и сестры" - это ода русской деревне, кормившей страну во время Великой Отечественной войны. Неслучайно земляки писателя называют роман "народной библией", ведь строки Абрамова - вне времени:

- По нонешним временам я так понимаю - терпимо. Семена на всходы пробованы, без плугов да борон тоже в поле не выедем - это уж как всегда. Ну а ежели в части навоза и маловато, да опять же война - понимать надо, - читает один из "актеров" фильма - вице-президент ассоциации книгоиздателей РФ Олег Филимонов.

Напомним: 29 февраля во время празднования столетия Федора Абрамова в его родной деревне Верколе фильм увидели полторы тысячи россиян и гостей из зарубежных стран. А впервые видеокнига была представлена в московском медиацентре "Российской газеты" 25 февраля.

На Красной площади презентация начнется 6 июня в 19.45, в ней примут участие шеф-редактор портала "Год литературы" Михаил Визель, директор по общественным связям "Российской газеты" Татьяна Соловьева, руководитель представительства Архангельской области в Москве Елена Кутукова, главный режиссер фильма Сергей Самодов. Увидеть трансляцию всех фестивальных мероприятий можно будет на ресурсе "Онлайн.Библиогород", а полная полуторачасовая версия фильма уже опубликована на портале ГодЛитературы.РФ.

Тем временем Год Федора Абрамова в Архангельской области продолжается. Правда, фестиваль книги "Белый июнь" из-за сложной ситуации с распространением коронавируса перенесен на два месяца - он состоится с 28 по 30 августа в Петровском парке Архангельска. На фестивале видеофильм "Читаем Абрамова" смогут посмотреть сотни северян. В это же время запланирована открытие памятника Федору Александровичу на набережной Северной Двины рядом с Архангельской областной библиотекой имени Добролюбова.