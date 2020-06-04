Медицинские учреждения Адыгеи получили новую спецтехнику

Новости

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи 14:49
На Урале замглавы администрации городского округа заподозрили в коррупции 14:47
Минск: Кадровые назначения в правительстве Романа Головченко 14:47
ВОЗ: Готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса нужно в сентябре 14:46
В Ростовской области отменили пропуска 14:41
Российские космонавты оценили технологии американского Crew Dragon 14:40
Сериал "Чернобыль" номинирован на 14 премий BAFTA 14:27
Разливы топлива на реке в Норильске планируют устранить за 14 дней 14:25
В "Единой России" ожидают принятие поправок об "удаленке" до августа 14:20
Путин поручил Минобороны немедленно развернуть госпиталь в Забайкалье 14:18
Песков назвал причину поручения Путина правоохранителям по ЧП в Норильске 14:09
На Алтае подростки избили ребенка и выложили видео в интернет 14:04
Volkswagen Arteon наконец-то добрался до России. Стали известны цены 14:00
Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавируса 13:57
Главного героя "Острых козырьков" должен был сыграть Джейсон Стейтем 13:52
Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошла авария 13:45
Лукашенко поставил стратегические задачи перед правительством Головченко 13:39
Европол провел операцию по изъятию 1300 тонн опасных пестицидов 13:35
Жительнице Ульяновска пришлось доказывать пол своего питомца в суде 13:33
Зеленский готов оплатить штраф за нарушение карантина 13:32
Ридли Скотт обрисовал возможный сюжет следующих "Чужих" 13:24
В Петербурге хирурга частной клиники задержали после смерти пациента 13:22
Укусивший полицейского житель Кузбасса отправится в колонию 13:21
"Справедливая России" предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей 13:08
Жителя Поморья обвинили в истязании 89-летней матери 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 14:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медицинские учреждения Адыгеи получили новую спецтехнику

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил медицинские автомобили, предназначенные для лечебных учреждений Гиагинского, Красногвардейского и Теучежского районов, а также для службы скорой помощи республики.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Тринадцать единиц спецтехники поступило в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". На эти цели направлено свыше 14,9 миллиона рублей из федерального бюджета.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее рассказали о мерах социальной поддержки населения

Отдельно Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи было передано 11 реанимобилей класса С со встроенными аппаратами ИВЛ общей стоимостью 25,4 миллиона рублей. Данные реанимобили закуплены для Адыгеи по распоряжению Правительства РФ в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

Вручая технику представителям муниципальных лечебных учреждений и руководству службы скорой помощи, глава Адыгеи отметил важность эффективной реализации госпрограмм в здравоохранении.

"Сегодня система здравоохранения республики испытывает серьезные нагрузки в связи с коронавирусом. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши медицинские службы, находящиеся на переднем крае борьбы с инфекцией, были оснащены всеми необходимыми средствами защиты и оборудованием. И сегодня мы видим, что для этого очень много делается в рамках нацпроектов и госпрограмм. Уверен, что поступившая в лечебные организации республики техника окажет серьезную помощь нашим медицинским работникам, даст возможность оперативно оказывать помощь больным, спасать человеческие жизни", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации министра здравоохранения РА Рустема Меретукова, в ближайшие дни ожидается прибытие еще трех автомобилей медслужбы для Шовгеновского района. Глава Адыгеи поручил руководству министерства лично контролировать сроки поставок и комплектацию направляемой в регион спецтехники.

В ходе мероприятия глава республики поинтересовался у сотрудников скорой помощи, каковы условия работы, оснащенность защитными средствами и поступление дополнительных денежных начислений, предусмотренных для медперсонала, задействованного в лечении больных коронавирусом. Было отмечено, что бригады полностью укомплектованы средствами защиты и на сегодняшний день выплаты осуществляются в соответствии с планом. 

После вручения автомобилей Мурат Кумпилов ознакомился с ходом завершения строительства нового медицинского центра по улице Горького. Возведение трехэтажного корпуса, где в ближайшее время разместятся взрослая и детская стоматология, а также центр восстановительной медицины и реабилитации, ведется за счет средств, предусмотренных индивидуальной программой социально-экономического развития Адыгеи на 2020-2024 годы. Общая стоимость объекта составила 227,5 миллиона рублей, срок сдачи - август 2020 года.

Глава республики пообщался с руководством подрядной организации и дал ряд поручений министру здравоохранения РА по организации переезда сюда поликлиник и оснащению нового медцентра.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
За сутки в России подтвержден 8831 случай COVID-19
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Премьер-министром Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование