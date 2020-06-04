Медицинские учреждения Адыгеи получили новую спецтехнику

Сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил медицинские автомобили, предназначенные для лечебных учреждений Гиагинского, Красногвардейского и Теучежского районов, а также для службы скорой помощи республики.

Тринадцать единиц спецтехники поступило в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". На эти цели направлено свыше 14,9 миллиона рублей из федерального бюджета.

Отдельно Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи было передано 11 реанимобилей класса С со встроенными аппаратами ИВЛ общей стоимостью 25,4 миллиона рублей. Данные реанимобили закуплены для Адыгеи по распоряжению Правительства РФ в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

Вручая технику представителям муниципальных лечебных учреждений и руководству службы скорой помощи, глава Адыгеи отметил важность эффективной реализации госпрограмм в здравоохранении.

"Сегодня система здравоохранения республики испытывает серьезные нагрузки в связи с коронавирусом. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши медицинские службы, находящиеся на переднем крае борьбы с инфекцией, были оснащены всеми необходимыми средствами защиты и оборудованием. И сегодня мы видим, что для этого очень много делается в рамках нацпроектов и госпрограмм. Уверен, что поступившая в лечебные организации республики техника окажет серьезную помощь нашим медицинским работникам, даст возможность оперативно оказывать помощь больным, спасать человеческие жизни", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации министра здравоохранения РА Рустема Меретукова, в ближайшие дни ожидается прибытие еще трех автомобилей медслужбы для Шовгеновского района. Глава Адыгеи поручил руководству министерства лично контролировать сроки поставок и комплектацию направляемой в регион спецтехники.

В ходе мероприятия глава республики поинтересовался у сотрудников скорой помощи, каковы условия работы, оснащенность защитными средствами и поступление дополнительных денежных начислений, предусмотренных для медперсонала, задействованного в лечении больных коронавирусом. Было отмечено, что бригады полностью укомплектованы средствами защиты и на сегодняшний день выплаты осуществляются в соответствии с планом.

После вручения автомобилей Мурат Кумпилов ознакомился с ходом завершения строительства нового медицинского центра по улице Горького. Возведение трехэтажного корпуса, где в ближайшее время разместятся взрослая и детская стоматология, а также центр восстановительной медицины и реабилитации, ведется за счет средств, предусмотренных индивидуальной программой социально-экономического развития Адыгеи на 2020-2024 годы. Общая стоимость объекта составила 227,5 миллиона рублей, срок сдачи - август 2020 года.

Глава республики пообщался с руководством подрядной организации и дал ряд поручений министру здравоохранения РА по организации переезда сюда поликлиник и оснащению нового медцентра.