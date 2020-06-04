Новости

Фармакологи нашли антибиотик, к которому не привыкают бактерии 04.06.2020
СК: Причиной пожара в Ивантеевке могла стать неисправность плиты 04.06.2020
Биолог прокомментировал открытие новых молекулярных качеств коронавируса 04.06.2020
Синоптик объяснил причину ливневых дождей в начале июня 04.06.2020
Места для пикников в парках Москвы пока работать не будут 04.06.2020
Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Ливана 04.06.2020
В Крыму у трассы "Таврида" построят шесть АЗС и пять функциональных зон 04.06.2020
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле 04.06.2020
Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске 04.06.2020
Лукашевич: Москва обеспокоена применением силы против журналистов в США 04.06.2020
Власти Москвы готовят график дальнейшего снятия ограничений 04.06.2020
Меркель подтвердила, что не хочет баллотироваться на пятый срок 04.06.2020
Вышел трейлер нового фильма Томаса Винтерберга "Еще по одной" 04.06.2020
Умерла певица Лариса Сазонова 04.06.2020
Суд отправил Платошкина под домашний арест 04.06.2020
В Астраханской области сел на мель сухогруз 04.06.2020
Депутат МГД оценил перспективы развития предпринимательства после пандемии коронавируса 04.06.2020
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа 04.06.2020
Собянин: Разрешать свадебные торжества пока рано 04.06.2020
МИД прокомментировал расторжение Киевом договоров аренды с посольством РФ 04.06.2020
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 04.06.2020
Премьер Беларуси считает необходимым изменить стиль работы своего кабинета 04.06.2020
Глава российского Генштаба пообщался с американским коллегой 04.06.2020
Собянин: Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом 04.06.2020
Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается 04.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
04.06.2020 23:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Биолог прокомментировал открытие новых молекулярных качеств коронавируса

Текст: Ольга Орлова

В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека Ученые Кембриджского университета с помощью искусственного интеллекта нашли комбинацию белков, идентичную для человеческого организма. Таким образом может быть объяснена необычайная способность нового вируса проникать в клетки человеческого организма и его уникальная заразность. Результаты исследования публикует научный журнал eLife.

Подобная комбинация из восьми аминокислот не встречается ни в одном из других типов вируса. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и штаммами коронавируса животных привело исследователей к выводу, что SARS-CoV-2 приобрел такую последовательность в геноме на определенном участке, где есть возможность его проникновения в человеческую клетку. При помощи фермента в белке ENaC-ɑ вирус "въезжает" в организм, нарушая при этом работу белка. Тот ослабевает на поверхности дыхательных путей, что приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса

Откуда же взялся человеческий белок у вируса?

Ученые выдвигают различные версии появления человеческого белка в геноме вируса. Возможно, часть белка вирус захватил у промежуточного хозяина, в организме которого он адаптировался и мутировал, - но найти такого хозяина пока не удалось. Другая версия предполагает, что коронавирус давно существует в популяции людей. Рассматривается также версия искусственного происхождения вставки, возможного при выращивании вируса на клетках человека. А может, вирус - такой фантастический разум, который может мимикрировать под любой организм?

По мнению декана факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, доктора биологических наук, профессора Алексея Ермакова, феномен приобретения новых молекулярных качеств коронавирусов является обычным механизмом адаптации к новому организму хозяина. "Эта работа подтверждает гипотезу о естественном происхождении SARS-CoV-2 от коронавирусов летучих мышей и, возможно, панголинов.

- Это просто эволюция, - сказал ученый. - Пример тому - многообразие жизни, наследственность и изменчивость, присущие всему живому. Мутации случаются беспрерывно. Но одни, бесполезные, исчезают, а выгодные остаются надолго. Так случилось, что произошла выгодная для вируса ошибка - спонтанное нарушение генетического кода - и благодаря ей он стал более приспособлен к нынешним условиям.

Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дистанционное голосование по Конституции пройдет в Москве и Нижегородской области
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов
В Москве ввели пропуска для посещения центров госуслуг
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря