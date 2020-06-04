Биолог прокомментировал открытие новых молекулярных качеств коронавируса

В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека Ученые Кембриджского университета с помощью искусственного интеллекта нашли комбинацию белков, идентичную для человеческого организма. Таким образом может быть объяснена необычайная способность нового вируса проникать в клетки человеческого организма и его уникальная заразность. Результаты исследования публикует научный журнал eLife.

Подобная комбинация из восьми аминокислот не встречается ни в одном из других типов вируса. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и штаммами коронавируса животных привело исследователей к выводу, что SARS-CoV-2 приобрел такую последовательность в геноме на определенном участке, где есть возможность его проникновения в человеческую клетку. При помощи фермента в белке ENaC-ɑ вирус "въезжает" в организм, нарушая при этом работу белка. Тот ослабевает на поверхности дыхательных путей, что приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям.

Откуда же взялся человеческий белок у вируса?

Ученые выдвигают различные версии появления человеческого белка в геноме вируса. Возможно, часть белка вирус захватил у промежуточного хозяина, в организме которого он адаптировался и мутировал, - но найти такого хозяина пока не удалось. Другая версия предполагает, что коронавирус давно существует в популяции людей. Рассматривается также версия искусственного происхождения вставки, возможного при выращивании вируса на клетках человека. А может, вирус - такой фантастический разум, который может мимикрировать под любой организм?

По мнению декана факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, доктора биологических наук, профессора Алексея Ермакова, феномен приобретения новых молекулярных качеств коронавирусов является обычным механизмом адаптации к новому организму хозяина. "Эта работа подтверждает гипотезу о естественном происхождении SARS-CoV-2 от коронавирусов летучих мышей и, возможно, панголинов.

- Это просто эволюция, - сказал ученый. - Пример тому - многообразие жизни, наследственность и изменчивость, присущие всему живому. Мутации случаются беспрерывно. Но одни, бесполезные, исчезают, а выгодные остаются надолго. Так случилось, что произошла выгодная для вируса ошибка - спонтанное нарушение генетического кода - и благодаря ей он стал более приспособлен к нынешним условиям.