Новости

В Долине гейзеров на Камчатке обнаружили новый источник 10:11
Собянин: Для Москвы актуально электронное голосование по Конституции 10:10
LEGO не хочет рекламировать свои полицейские наборы из-за протестов в США 10:09
В Волгограде утонула школьница 10:07
При вскрытии у Джорджа Флойда обнаружили коронавирус 10:07
В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства 10:04
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе 10:02
Житель Нижегородской области устроил стрельбу из-за замечания о маске 09:58
В Москве откроются около трех тысяч летних кафе 09:58
Росприроднадзор: Разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут сжигать 09:57
В ДТП с автобусом в Югре пострадали вахтовики из Челябинской области 09:55
Как определить, прослушивается ли ваш смартфон 09:54
Минобороны определится с добровольцами для испытания вакцины от COVID-19 09:50
Особняк Морозова в Москве признали памятником архитектуры и истории 09:47
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело 09:45
На Ставрополье за сутки умерли три пациента с коронавирусом 09:42
В Карелии у 49 строителей Белопорожской ГЭС выявили коронавирус 09:41
В Подмосковье задержан мужчина при перевозке крупной партии наркотиков 09:40
В Челябинской области число скончавшихся от COVID-19 достигло 49 09:40
В Москве рассказали об оказании помощи Северной Осетии в борьбе с COVID-19 09:38
В Красноярске нашли машину напавших на инкассаторов грабителей 09:36
Петр Бирюков: Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц 09:30
Новичок РПЛ “Ротор” расстался с девятью футболистами 09:25
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов 09:25
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса 09:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 09:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Новичок РПЛ “Ротор” расстался с девятью футболистами

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Занявший первое место в Футбольной национальной лиге волгоградский "Ротор" решил не продлевать сотрудничество с девятью игроками, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК "Ротор"
“Ротор” вернулся в премьер-лигу

Состав сине-голубых покидают полузащитники Альберт Шарипов, Артем Самсонов, Азим Фатуллаев и Артем Попов, вратарь Даниил Авдюшкин и защитники Игорь Удалый и Илья Ионов. Кроме того, у защитника Геннадия Киселева и нападающего Артема Галаджана истекли сроки арендных соглашений. Они вернулись в расположение своих клубов: "Крыльев Советов" и "Локомотива".

Шарипов и Самсонов уже по факту давно выведены из состава, но контракты продолжали действовать. Авдюшкин и Киселев пришли в команду зимой и не сыграли в ФНЛ ни одного матча. Так же не выходил на поле в официальных играх старожил "Ротора" Ионов. А вот Фатуллаев, Попов и Удалый являлись футболистами основы. Галаджана арендовали зимой, он успел принять участие в играх лиги.

О новых приобретениях пока ничего не сообщалось.

Волгоградский клуб вернулся в премьер-лигу спустя 16 лет. Розыгрыш первенства ФНЛ решили остановить и зафиксировать результаты, показанные командами на тот момент.

Спорт Футбол Футбольная национальная лига Спорт Футбол Чемпионат России Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Масочный режим в столице может продлиться до осени
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС
Александра Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Почему мастера традиционных боевых искусств проигрывают в схватках