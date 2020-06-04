Новичок РПЛ “Ротор” расстался с девятью футболистами

Занявший первое место в Футбольной национальной лиге волгоградский "Ротор" решил не продлевать сотрудничество с девятью игроками, сообщает пресс-служба клуба.

Состав сине-голубых покидают полузащитники Альберт Шарипов, Артем Самсонов, Азим Фатуллаев и Артем Попов, вратарь Даниил Авдюшкин и защитники Игорь Удалый и Илья Ионов. Кроме того, у защитника Геннадия Киселева и нападающего Артема Галаджана истекли сроки арендных соглашений. Они вернулись в расположение своих клубов: "Крыльев Советов" и "Локомотива".

Шарипов и Самсонов уже по факту давно выведены из состава, но контракты продолжали действовать. Авдюшкин и Киселев пришли в команду зимой и не сыграли в ФНЛ ни одного матча. Так же не выходил на поле в официальных играх старожил "Ротора" Ионов. А вот Фатуллаев, Попов и Удалый являлись футболистами основы. Галаджана арендовали зимой, он успел принять участие в играх лиги.

О новых приобретениях пока ничего не сообщалось.

Волгоградский клуб вернулся в премьер-лигу спустя 16 лет. Розыгрыш первенства ФНЛ решили остановить и зафиксировать результаты, показанные командами на тот момент.