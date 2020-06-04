На Кубани мошенники украли 1,3 млн рублей коммунальных платежей

На Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Краснодара за присвоение и растрату по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, обвиняемый, сговорившись с директором и учредителем расчетной организации, переоформил ее на третье лицо, с помощью которого за два месяца похитил более 1,3 миллиона рублей, которые жители Анапы и Анапского района перечисляли как оплату за коммунальные услуги и планировались к передаче одному из фондов.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в Анапский районный суд. Максимально фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее осудили его соучастницу. Суд наказал ее на 3,5 года лишения свободы.