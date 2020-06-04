Новости

"Справедливая России" предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей 13:08
Жителя Поморья обвинили в истязании 89-летней матери 13:02
Раскрыты характеристики китайского электромобиля для России 13:00
В Ростовской области скончались три человека с коронавирусом 13:00
На Кубани мошенники украли 1,3 млн рублей коммунальных платежей 12:58
В ивановском интернате более чем у 120 пациентов выявили COVID-19 12:57
Экс-директор "1+1" Ткаченко назначен министром культуры Украины 12:57
На севере Москвы около жилого дома провалился грунт 12:56
В Кремле заявили о стабилизации мировых энергорынков 12:55
В Тверской области возбудили дело об избиении осужденного 12:51
Новый фильм Франсуа Озона из программы Канн-2020 выйдет в прокат в России 12:50
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня 12:49
В Брянской области изъяли контрафактные сигареты 12:48
В Кремле напомнили принцип приглашения на Парад Победы 12:39
В Норильске найдены трещины в еще одной емкости с дизтопливом 12:36
В Крыму 44 стройки ФЦП и региональной программы отстали от графиков 12:35
VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре 12:33
В Калмыкии шквалистый ветер повредил крыши нескольких домов 12:32
Защиту Крыма комплексами С-400 проверили на учениях 12:31
Собрали из того, что было: уникальный самодельный пикап "Ладога" 12:30
ФССП принудительно взыщет штрафы с Twitter и Facebook 12:30
В Подмосковье вертолет Ми-38 экстренно сел на дороге 12:25
Экологи просят вернуть защитный статус лесам в Архангельской области 12:25
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси 12:21
В Минприроды назвали регионы с загрязненными пластиком водоемами 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мошенники украли 1,3 млн рублей коммунальных платежей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Краснодара за присвоение и растрату по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Хакеры в Петербурге похитили бензин с заправок на 2 миллиона рублей

По данным следствия, обвиняемый, сговорившись с директором и учредителем расчетной организации, переоформил ее на третье лицо, с помощью которого за два месяца похитил более 1,3 миллиона рублей, которые жители Анапы и Анапского района перечисляли как оплату за коммунальные услуги и планировались к передаче одному из фондов.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в Анапский районный суд. Максимально фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее осудили его соучастницу. Суд наказал ее на 3,5 года лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Премьер-министром Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет