Новости

Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии 15:48
В Чечне во время урагана пострадали девять детей 15:38
В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей 15:35
Игровой сериал "Ковбой Бибоп" не будет ремейком оригинального аниме 15:33
В Башкирии устроили стрельбу из-за девушки 15:30
В Симферополе таксисты притворялись инвалидами ради парковки в аэропорту 15:30
Виктор Ничипорчук назначен замминистра МЧС 15:27
На Камчатке у пьющих родителей забрали двух истощенных младенцев 15:20
Стало известно, где сильнее всего упал спрос на новостройки 15:17
Лукашенко потребовал от госорганов обеспечить устойчивый рост экономики 15:15
Австрия открыла границы с соседями за исключением Италии 15:13
В отделении психиатрии воронежской больницы выявили вспышку COVID-19 15:10
В Сети появился новый образ Волка из "Ну, погоди!" 15:08
Сотрудника СИЗО привлекут к ответственности после драки арестантов 15:04
Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня из-за коронавируса 15:03
Видео: индус чуть не сгорел при обработке мопеда санитайзером 15:00
В аэропорту "Домодедово" можно сдать тесты на антитела к COVID-19 14:54
В Подмосковье можно снимать кино группам не более 50 человек 14:54
В Прикамье у воспитанника детсада обнаружили коронавирус 14:52
Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи 14:51
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи 14:49
На Урале замглавы администрации городского округа заподозрили в коррупции 14:47
Минск: Кадровые назначения в правительстве Романа Головченко 14:47
ВОЗ: Готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса нужно в сентябре 14:46
В Ростовской области отменили пропуска 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе таксисты притворялись инвалидами ради парковки в аэропорту

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Транспортная полиция Крыма возбудила уголовные дела в отношении двух нелегальных перевозчиков, девять месяцев бесплатно пользовавшихся спецстоянкой для инвалидов в аэропорту Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Крымчанка три года получала военную пенсию за умершего отца

По ее данным, двое мужчин 48 и 64 лет по чужим документам бесплатно пользовались стоянкой для транспортных средств инвалидов в аэропорту Симферополя. На свои автомобили Volkswagen Touareg и Daewoo они установили специальные опознавательные знаки и парковали на стоянке для инвалидов с августа 2019 года по май 2020 года. Материальный ущерб от их мошенничества оценен в 600 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере). Не исключено, что задержанные были не единственными, кто занимался таким нехитрым мошенничеством.

В аэропорту Симферополя существует пять парковочных зон. Одна из них - бесплатная и предназначена для автомобилей высаживающих или сажающих пассажиров во временном интервале до 15 минут. На других стоянках средняя стоимость паркоместа составляет около 200 рублей в час. При долгосрочной парковке стоимость первых суток составляет 600 рублей, вторых суток - 500 рублей, а каждых последующих суток - 100 рублей. Для инвалидов все эти стоянки являются бесплатными.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
За сутки в России подтвержден 8831 случай COVID-19
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Премьер-министром Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет