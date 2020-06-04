В Симферополе таксисты притворялись инвалидами ради парковки в аэропорту

Транспортная полиция Крыма возбудила уголовные дела в отношении двух нелегальных перевозчиков, девять месяцев бесплатно пользовавшихся спецстоянкой для инвалидов в аэропорту Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

По ее данным, двое мужчин 48 и 64 лет по чужим документам бесплатно пользовались стоянкой для транспортных средств инвалидов в аэропорту Симферополя. На свои автомобили Volkswagen Touareg и Daewoo они установили специальные опознавательные знаки и парковали на стоянке для инвалидов с августа 2019 года по май 2020 года. Материальный ущерб от их мошенничества оценен в 600 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере). Не исключено, что задержанные были не единственными, кто занимался таким нехитрым мошенничеством.

В аэропорту Симферополя существует пять парковочных зон. Одна из них - бесплатная и предназначена для автомобилей высаживающих или сажающих пассажиров во временном интервале до 15 минут. На других стоянках средняя стоимость паркоместа составляет около 200 рублей в час. При долгосрочной парковке стоимость первых суток составляет 600 рублей, вторых суток - 500 рублей, а каждых последующих суток - 100 рублей. Для инвалидов все эти стоянки являются бесплатными.