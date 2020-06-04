Умерла певица Лариса Сазонова

Астраханская государственная консерватория сообщила о смерти джазовой певицы Ларисы Сазоновой.
Это произошло в ночь на 4 июня. В консерватории подчеркнули, что за жизнь артистки врачи самоотверженно боролись в сложнейших условиях коронавирусной эпидемии.
Как уточнили в региональном министерстве культуры, артистка, родившаяся в Астрахани в 1963 году, скончалась на 58-м году жизни.
Лариса Сазонова училась в Одесской национальной музыкальной академии и работала в Астраханской филармонии. С 1992 года она была здесь солисткой. Также артистка преподавала в Астраханской консерватории.
"В энциклопедическом справочнике "Джаз в России" ее справедливо назвали "одной из самых известных джазовых исполнительниц Южного Поволжья". Она - мастер свинга, чудесный джазовый импровизатор, обладательница огромного диапазона и обширного репертуара. Имя Ларисы включено во "Всероссийскую энциклопедию джаза", - сообщили в министерстве культуры региона.
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Астраханская культура понесла невосполнимую утрату - на 58 году жизни от нас ушла известная и всеми любимая джазовая певица Лариса Сазонова ⠀ Наделенная огромным, неординарным талантом, она прожила яркую и насыщенную жизнь, всецело посвятив себя сцене. Ее необыкновенный голос покорил тысячи сердец поразительной искренностью и яркой харизмой. Артистка оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и талантливых учеников - продолжателей ее дела, которые, мы уверены, будут служить искусству так же преданно, как это делала она. Светлая память о нашей выдающейся землячке навсегда останется с нами ⠀ Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Ларисы Владимировны. Концерт памяти певицы состоится в Астрахани, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий