Умерла певица Лариса Сазонова

Астраханская государственная консерватория сообщила о смерти джазовой певицы Ларисы Сазоновой.

Это произошло в ночь на 4 июня. В консерватории подчеркнули, что за жизнь артистки врачи самоотверженно боролись в сложнейших условиях коронавирусной эпидемии.

Как уточнили в региональном министерстве культуры, артистка, родившаяся в Астрахани в 1963 году, скончалась на 58-м году жизни.

Лариса Сазонова училась в Одесской национальной музыкальной академии и работала в Астраханской филармонии. С 1992 года она была здесь солисткой. Также артистка преподавала в Астраханской консерватории.

"В энциклопедическом справочнике "Джаз в России" ее справедливо назвали "одной из самых известных джазовых исполнительниц Южного Поволжья". Она - мастер свинга, чудесный джазовый импровизатор, обладательница огромного диапазона и обширного репертуара. Имя Ларисы включено во "Всероссийскую энциклопедию джаза", - сообщили в министерстве культуры региона.