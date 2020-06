Умерла певица Лариса Сазонова

View this post on Instagram

Астраханская культура понесла невосполнимую утрату - на 58 году жизни от нас ушла известная и всеми любимая джазовая певица Лариса Сазонова ⠀ Наделенная огромным, неординарным талантом, она прожила яркую и насыщенную жизнь, всецело посвятив себя сцене. Ее необыкновенный голос покорил тысячи сердец поразительной искренностью и яркой харизмой. Артистка оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и талантливых учеников - продолжателей ее дела, которые, мы уверены, будут служить искусству так же преданно, как это делала она. Светлая память о нашей выдающейся землячке навсегда останется с нами ⠀ Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Ларисы Владимировны. Концерт памяти певицы состоится в Астрахани, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий