В Астраханской области сел на мель сухогруз

Сухогруз "Сенатор", который направлялся в Туркменистан, сел на мель в Астраханской области.

Как сообщает региональное управление МЧС, судно перевозило автозапчасти и комплектующие и следовало по маршруту: морской порт Оля - порт Туркменбаши (республика Туркменистан).

Также сообщается, что судовой ход не нарушен. Портом приписки сухогруза является Астрахань. В экипаж "Сенатора" входят 14 человек, а запас провизии составляет 14 суток.

Корпуса сухогруза, оказавшегося на мели, поврежден не был, а розлива горючесмазочных материалов не зафиксировано. Сейчас к месту происшествия направляется буксир "Агат".