В Крыму 44 стройки ФЦП и региональной программы отстали от графиков

Крымский государственный центра детского театрального искусства должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года. Фото: Илья Изотов/ РГ

Из 732 объектов, возводимых в Крыму в рамках Федеральной целевой программы развития республики и Региональной адресной инвестиционной программы, 44 отстают от графиков. Такие данные привел вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

По его данным, введены в эксплуатацию 254 объекта, остальные находятся на разных стадиях проектирования, экспертизы или строительства. На 2020 год запланирован ввод 109 объектов.

- Из них три объекта здравоохранения, 10 детских садов, восемь объектов культуры, 17 объектов топливно-энергетического комплекса, 31 объект транспортной инфраструктуры, 28 объектов инженерных сетей, три объекта социальной инфраструктуры, семь объектов строительства спортивных сооружений и два - реконструкция и строительству административных зданий, - уточнил Кабанов.

Из строек, которые выбились из графика наиболее значимые - это система канализационных сооружений в Судаке протяженностью 17 километров. Сооружение пяти глубоководных выпусков в море канализационных очистных сооружений Алушты, Евпатории, Керчи, Феодосии, Приморского, Фороса. Инженерные сети в исторической части Евпатории, завершение объездной дороги Симферополя на участке Дубки - Левадки, завершение взлетно-посадочной полосы аэропорта Симферополь и ряд других строек.

Правительство Крыма будет еженедельно заслушивать доклады о состоянии всех 44 объектов, выбившихся из графика. Там, где не будет положительных изменений, контракт расторгнут и определят новую подрядную организацию для окончания стройки.