В сочинском парке "Дендрарий" обнаружили редкие дикие орхидеи

В сочинском парке "Дендрарий" зацвели поляны с тремя редкими растениями семейства орхидных - серапиасом сошниковым, анакамптисом и офрисом пчелоносным. Из-за сокращающейся численности они занесены в Красные книги Кубани и России. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Первый вид - серапиас сошниковый - специалисты называют редчайшим. По их словам, это нечастое явление, что в одном месте произрастают более 160 особей. В нашей стране они встречаются практически исключительно на территории Сочинского нацпарка. Свое название серапиас сошниковый получил от имени греко-египетского бога, покровителя древней столицы Египта Александрии. Кстати, облик серапиаса отличается от других орхидей.

Анакамптис зацветает весной последним среди своих собратьев и его можно наблюдать до середины июня. В высокогорье из-за более позднего оживления природы после зимы летом будут цвести многие, адаптированные к суровым условиям виды орхидей, а в предгорьях весеннюю симфонию орхидей тоже завершает анакамптис. Свое видовое название - пирамидальный - он получил из-за густых яйцевидно-пирамидальных соцветий, а родовое связано с перевернутостью цветков: с греческого "анакамптис" означает "повернутый назад". Эту орхидею можно встретить на лесных опушках, каменистых участках и полянах в предгорьях до 600 метров над уровнем моря, например, она растет на Орлиных скалах.

Офрис пчелоносный, или орхидеи-пчелки, встречаются очень редко - специалисты насчитали в "Дендрарии" 84 растения. Свое название офрис получил благодаря необычному внешнему виду: с греческого переводится как пчелка. Цветок легко можно перепутать с пчелой - желто-полосатое брюшко, мохнатые лапки, усики и даже маленькие глазки. Кроме того, это растение приспособилось источать запах, схожий с ароматом самок пчел. В Сочинском нацпарке можно встретить еще трех представителей этого рода - офрисы оводоносную, крымскую и кавказскую. Ареал офриса в России находится на Кавказе, включая Черноморском побережье, до 400 метров над уровнем моря, изредка в предгорьях удаленными друг от друга крошечными популяциями.

А в сентябре в окрестностях Сочи зацветет осенняя орхидея - скрученник спиральный. Кстати, он встречается и на территории "Дендрария".