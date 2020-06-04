В Сочи братьев-полицейских осудили за взятки

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор в отношении двух братьев - сотрудников полиции, которые за взятки уводили от ответственности причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Суд установил, что оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции УВД по Сочи в поселке Красная поляна и Адлерском районе с 17 сентября 2017 года по 14 апреля 2018-го готовились к получению взятки в 250 тысяч рублей от местного жителя за отсутствие проверок по факту обнаружения наркотиков и освобождение от административной или уголовной ответственности в пользу его 30-летнего сына.

Перед этим фигуранты при аналогичных обстоятельствах лично получили от другого человека 225 тысяч рублей как часть взятки. 18 апреля 2018 года при передаче денег их задержали.

Суд наказал обвиняемых на восемь лет и 7,5 года лишения свободы соответственно. Кроме того, их лишили права пять лет занимать должности в органах МВД РФ, а также обязали выплатить штрафы в 1,5 миллиона рублей и миллион рублей соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.