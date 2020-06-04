В Судаке 108-летний теплоход решили сделать арт-объектом

Власти Судака поддержали идею реконструкции речного теплохода "Князь Багратион", простоявшего без движения более 20 лет в бухте Капсель на территории молодежного форума "Таврида-арт". Об этом "РГ" заявил глава городской администрации Игорь Степиков.

Стрингеры и блогеры уже многие годы снимают видеозарисовки и фоторепортажи на заброшенном судне в окрестностях Судака. Местные жители непременно пересказывают заезжим туристам легенду, по которой "Багратион" использовался при съемках художественного фильма Эльдара Рязанова "Жестокий романс" (1984) в роли теплохода "Ласточка". Также известно, что он снимался в фильме "Чужая" (2010). По словам мэра Игоря Степикова, теплоход принадлежит местному жителю, с которым "будет найдено общее решение о сохранении "Князя Багратиона", чтобы он вписался в концепцию территории".

- Пускай он будет арт-объектом, его нужно как-то реставрировать, превратить, возможно, в музей, - допустил Степиков. - У арт-кластера "Таврида" креативные молодые руководители, и они найдут возможность сохранить этот объект - к примеру, в качестве экскурсионного, что будет только в помощь "Князю Багратиону".

Однако в пресс-службе арт-кластера "Таврида" от комментариев о проекте реконструкции теплохода отказались, отметив, что не располагают информацией "об интеграции судна в арт-парк резиденции "Таврида".

Ранее полушутя о судне как об арт-объекте высказался блогер и краевед из Судака Александр Кирьяков. В комментарии "РГ" он поприветствовал инициативу преображения корабля-призрака в арт-объект, но высказал мнение, что на месте "Князя Багратиона" было бы проще разместить его созданную с нуля копию.

- Ржавая насквозь развалина выглядит уходящей натурой, - отметил Кирьяков и риторически заметил: - Сколько ему еще стоять здесь на приморском пляже, разрушаться? Конечно, речная посудина из прошлого века перешита уже большей частью: множество новодела, пластика всякого, проржавели напрочь до состояния решета металлические детали обшивки, днище - дырявое. Несколько десятилетий штормов и соленого морского ветра сделали свое дело - и это добавило фактуры.

Блогер подчеркнул, что существующая пока еще на борту надпись "Князь Багратионъ" выполнена из приклеенных букв, которые в свою очередь созданы из крашенного пенопласта.

При этом краевед уверен, что в советское время с судна, когда его переименовали в "Память тов. Маркина", "было вынесено все, что имело хоть какую-то ценность и относилось к дореволюционным временам". В связи с этим он усомнился в том, что сохранившееся на борту теплохода пианино действительно было изготовлено до революции 1917 года, как гласит легенда.

Досье "РГ"

Теплоход "Князь Багратион", как и печально известный "Титаник", построили в 1912 году. Судно длиной 90 и шириной 12 метров считается единственным сохранившимся из первой серии речных дизельных винтовых пассажирских судов, выпущенных в Российской Империи по заказу пароходного общества "Кавказ и Меркурий". Всего было построено 11 судов для обслуживания ежедневной линии Нижний Новгород - Астрахань: наряду с "Багратионом" это теплоходы "Бородино", "Двенадцатый год", "Фельдмаршал Кутузов", "Цесаревич Алексей", "Царьград", "Король Альберт", "Великий князь Николай Николаевич", "Вадим Аршаулов", "Иоанн Грозный" и "Царь Михаил".

В 1919 году судно переименовали в "Память тов. Маркина" в честь погибшего годом ранее во время разведывательной операции революционера Николая Маркина.

В 1950-е годы теплоход капитально реконструировали. Он принадлежал Волжскому объединенному речному пароходству, был приписан к Астраханскому порту и до 1991 года работал на пассажирских линиях Волжского бассейна, в том числе на линии Горький - Астрахань. В 1991 году все суда дореволюционной постройки были списаны.

Затем "Князь Багратион" продали частному лицу с Украины. Судовладелец перевез его в Крым. Несколько лет в начале 1990-х помещения теплохода использовали как ресторан. Затем судно отбуксировали к мысу Меганом, где оно находится по сей день.