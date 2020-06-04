Новости

"Справедливая России" предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей 13:08
Жителя Поморья обвинили в истязании 89-летней матери 13:02
Раскрыты характеристики китайского электромобиля для России 13:00
В Ростовской области скончались три человека с коронавирусом 13:00
На Кубани мошенники украли 1,3 млн рублей коммунальных платежей 12:58
В ивановском интернате более чем у 120 пациентов выявили COVID-19 12:57
Экс-директор "1+1" Ткаченко назначен министром культуры Украины 12:57
На севере Москвы около жилого дома провалился грунт 12:56
В Кремле заявили о стабилизации мировых энергорынков 12:55
В Тверской области возбудили дело об избиении осужденного 12:51
Новый фильм Франсуа Озона из программы Канн-2020 выйдет в прокат в России 12:50
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня 12:49
В Брянской области изъяли контрафактные сигареты 12:48
В Кремле напомнили принцип приглашения на Парад Победы 12:39
В Норильске найдены трещины в еще одной емкости с дизтопливом 12:36
В Крыму 44 стройки ФЦП и региональной программы отстали от графиков 12:35
VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре 12:33
В Калмыкии шквалистый ветер повредил крыши нескольких домов 12:32
Защиту Крыма комплексами С-400 проверили на учениях 12:31
Собрали из того, что было: уникальный самодельный пикап "Ладога" 12:30
ФССП принудительно взыщет штрафы с Twitter и Facebook 12:30
В Подмосковье вертолет Ми-38 экстренно сел на дороге 12:25
Экологи просят вернуть защитный статус лесам в Архангельской области 12:25
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси 12:21
В Минприроды назвали регионы с загрязненными пластиком водоемами 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 12:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Защиту Крыма комплексами С-400 проверили на учениях

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Систему противовоздушной обороны Крыма проверили на учениях с участием авиации, зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
Полсотни самолетов и вертолетов ЧФ примут участие в Параде Победы

В тренировке были задействованы 10 самолетов и вертолетов авиационного соединения Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота.

- Экипажи самолетов Су-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с различных направлений, - рассказал Рулев.

По его словам, авиация выполняла поставленные задачи как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности.

Боевые расчеты комплексов "Триумф" и "Панцирь" обнаружили контрольные цели и выполнили электронные пуски ракет.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Премьер-министром Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование