На Урале замглавы администрации городского округа заподозрили в коррупции

В отношении заместителя администрации Тугулымского городского округа возбудили уголовное дело.

Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей о получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ), передает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

- По версии следствия, летом 2015 года подозреваемый лично получил взятку в виде имущества в крупном размере от представителя коммерческой структуры за помощь в оплате данному юридическому лицу фактически невыполненных работ по строительству муниципального объекта, - говорится в сообщении ведомства.

Удалось выявилось и изобличить чиновника сотрудникам полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.

- Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел передали для рассмотрения коллегам в региональном СК. Фактура оказалась достаточно веской, - говорит начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор и закрепление доказательственной базы. По завершении всех мероприятий примут решение о последующих мерах в отношении чиновника.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе свердловском СК, это не первый случай коррупции в верхушке администрации городского округа. В апреле этого года главе было предъявлено обвинение в поучении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Тогда он потребовал от директора муниципального учреждения денег за покровительство, продление контракта и финансирование учреждения. Женщина согласилась и 2016-2019 годах передала ему около двух миллионов рублей и имущество на сто тысяч.