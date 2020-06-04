Выведением новых сортов картофеля ученые Уральского НИИСХ нынешним летом будут заниматься в недавно открывшемся селекционно-семеноводческом центре. Для уральского региона это уникальный проект. В одном месте объединены несколько современных лабораторий, позволяющих проводить селекцию на клеточном уровне.

Всего в стране к 2022 году планируется создать не менее 30 научных семеноводческих центров, пока их пять.

- Работа над проектом велась три года, лаборатории оснащались оборудованием. Все это время не останавливалось создание оригинальных сортов картофеля. Недавно мы презентовали два новых устойчивых к заболеваниям и имеющих отличные вкусовые качества сорта раннего картофеля. Теперь мы сможем вести новые разработки уже на новом технологическом уровне, - рассказала "РГ" главный научный сотрудник центра Елена Шанина.

Первый в регионе селекционный фитотрон (своеобразный "роддом" для будущего картофеля) сейчас денно и нощно сияет особым светом, поддерживающим рост растений. Режим подсветки регулируется автоматически, как и другие параметры - температура и влажность. Но назвать помещение банальной теплицей язык не поворачивается, скорее, оно напоминает медицинскую лабораторию: сотрудники работают в спецодежде, вокруг колбы и микроскопы, множество заполненных ростками пробирок. Корнеплод здесь исследуют на молекулярном уровне, проникая в геном картофеля. В эксперименте по выводу нового сорта участвуют уже 23 тысячи сеянцев.

До сих пор для выведения нового сорта требовалось 20 лет кропотливой работы. Руководитель Уральского НИИСХ Никита Зезин уверен: новые технологии позволят этот срок сократить и обеспечить картофелеводов отечественными высококачественными семенами.

У института есть поля для тестирования новинок: нынче посажено пять гектаров. Ученые также участвуют в федеральном проекте "Уральский картофель", выведенные здесь сорта передаются в семеноводческое хозяйство Белоярского района для создания суперэлитного генофонда, который, в свою очередь, обеспечит промышленное производство семян.