Самоизоляция заставила уральцев обустраивать квартиры и дачи

Аналитики "Авито Недвижимость" заявили о рекордном росте популярности услуг ремонта и строительства в период самоизоляции. По сравнению с началом года спрос в этом сегменте платформы вырос вдвое, с аналогичным периодом 2019-го - на 36 процентов. Регионы УрФО - в общем тренде: здесь спрос на строительные услуги увеличился на 56,8-60,3 процента. "РГ" выяснила, так ли это на самом деле.

Нынешней весной уральцы оценили преимущество дач, где можно гулять на участке без маски, и занялись их обустройством. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Руководитель категории "Ремонт и строительство" "Авито" Тимур Зайцев видит причину в том, что карантин повлиял на привычную жизнь россиян.

- Теперь дом - это место и для досуга, и для работы. Именно поэтому наши соотечественники задумались о том, чтобы обустроить свое жилье, обеспечив комфорт для любых целей. К тому же вынужденная самоизоляция позволила уделить больше времени ремонтным и строительным работам, мы наблюдаем ажиотажный спрос на эти услуги - наивысший за последние пять лет, - констатирует Зайцев.

По его данным, первое место по запросам в этой категории в России заняло строительство домов и коттеджей - более 40 процентов, на втором - отделочные работы (22,1), на третьем - ремонт квартир (10 процентов). Чуть более 9 процентов гостей платформы интересует ремонт сантехники, около пяти - услуги по сборке и ремонту мебели.

Однако приоритеты различаются по регионам, ведь их финансовое благополучие неоднородно. Например, на Среднем Урале строительство коттеджей нельзя назвать массовым трендом, да и спрос на услуги строительства и ремонта, как выяснилось, весьма далек от обозначенного экспертами "Авито" уровня.

- Всплеск действительно есть, но многие делают ремонт своими силами. Я сам сейчас много времени провожу на даче и вижу, что соседи на самоизоляции в самом деле активизировались. Они активно завозят стройматериалы, а выполняют работы в основном сами либо привлекают знакомых гастарбайтеров, которые уже давно стали "своими". За наймом специализированных строительных бригад никто не обращается. К тому же строительные работы сейчас разрешены с оговорками - маски, соблюдение дистанции, - все это значительно осложняет жизнь строителям и заказчикам, - считает директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

Соседи активно завозят стройматериалы, а выполняют работы в основном сами. За наймом специализированных бригад никто не обращается

Представители строительной сферы - как ИП, так и владельцы компаний по строительству и ремонту - пока также далеки от оптимизма.

- Спрос на ремонт не только не вырос, но и сократился на 10-20 процентов. Клиенты заняли выжидательную позицию, большинство откладывает плановый ремонт. Думаю, сыграло роль и сокращение доходов уральцев. Заказов от юрлиц практически нет, закрытые кафе и рестораны никто ремонтировать не спешит, немногочисленные заявки поступают в основном от физических лиц. Типичный случай - иногородние купили квартиру в Екатеринбурге, надо срочно отремонтировать. На число заказов не повлияло даже снижение цен в апреле. Сейчас начинается летний сезон - стоимость вновь вернулась к прежним цифрам, - говорит директор компании по ремонту и отделке квартир, коттеджей, офисов Елена Просекова.

Индивидуальный предприниматель Александр из Екатеринбурга и вовсе называет сегодняшний спрос нулевым. Мастер-универсал предлагает все виды отделки "под ключ": штукатурит, кладет плитку, делает мозаику, навешивает потолки, устанавливает двери, выполняет сантехнические и электротехнические работы. Но его опыт и квалификация сейчас не востребованы.

- Еще две недели в таком режиме, и я просто закроюсь. Двадцать лет занимаюсь ремонтом, но в подобной ситуации оказался впервые. И дело не в том, что уральцы из-за угрозы заразиться боятся приглашать домой мастеров. Падение спроса началось еще в феврале - люди ссылаются на отсутствие денег. А карантин только добавил негатива. В итоге за первый квартал я не смог оплатить налоги. В марте отказался от офиса, в апреле - от складов. Заказы сейчас только авральные, по мелочи. Например, сломался унитаз, тогда зовут. Да еще и говорят, что 300 рублей за вызов на дом - дорого, - сетует Александр.

В условиях падения спроса велик риск ухода строителей в серую зону, считает Максим Марамыгин. По его наблюдениям, объем серых договоров уже существенно вырос - примерно в полтора раза.

- Если официально указывать все заказы, можно просто не получить ту или иную помощь от государства. Строители не хотят светиться, поэтому уходят в тень, - говорит он.

Однако надежду на изменение ситуации строители все же не теряют. Бизнес сезонный, поэтому "вся надежда на лето", говорит Елена Просекова.

- Если снимут ограничения, спрос на такие услуги должен восстановиться, - считает Максим Марамыгин. - Летних отпусков толком не будет, люди стремятся уехать на дачу и обустроить свою жизнь, поэтому можно предположить, что у ИП заказов станет больше. У больших компаний проблемы серьезнее. Они сейчас просели, ведь многие крупные объекты заморожены, а перспективы пока весьма туманны.

Увеличению объема работ может помешать только кадровый голод строительных фирм. По словам Елены Просековой, сотрудники-гастарбайтеры обычно уезжают на зиму и возвращаются к летнему сезону. Однако этой весной они просто не смогли въехать: границы из-за коронавируса закрыты. Ближайшие месяцы покажут, готовы ли местные жители занять их места.

Кстати

Расхождение реалий со статистикой "Авито" уральские эксперты объясняют "играми платформ". Так, мастер Александр регулярно рекламирует свои услуги на разных платформах и утверждает, что после недавнего повышения цен на размещение на одном ресурсе рекламодатели начали массово переходить на другой. Возможно, такими публикациями сервис хочет вернуть их внимание.

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