На Среднем Урале презентовали первый в России бизнес-акселератор для производственных компаний. Событие приурочили к Дням предпринимательства и назвали довольно громко - "Прорыв".

- Прорыв на новые рынки, прорыв мышления и подходов, - поясняет директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников. - После пандемии рынок будет другой, некоторые виды деятельности окажутся невостребованными, другим придется перестроиться. Обычно бизнес-акселератор - это для стартапов, мы же делаем упор на действующие производства: с опытом работы от двух лет, оборотом около десяти миллионов рублей в год и количеством сотрудников более пяти человек. Предприятие должно быть зарегистрировано в Свердловской области. Цель - вывести его на кратный рост в условиях кризиса, помочь разработать новую бизнес-модель. Проекты, успешно прошедшие акселератор, получат инвестиции от фонда "Месторождение".

Первый набор - 100 участников, весь 2,5-месячный курс пройдет онлайн. Организаторы обещают только 20 процентов теории и 80 процентов практических занятий. Уже на четвертой неделе к каждому слушателю присоединят персонального трекера - так называют бизнесменов-наставников (от англ. to track "прослеживать, намечать курс"). Всего их будет 23, причем не только местных, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.

- Это как терапевт в поликлинике: знаком со всеми болезнями и может дать рекомендации, а если проблема сложная - пригласит узкого специалиста. Его задача - помочь принять решение, обрисовать плюсы и минусы разных вариантов, при этом не навязывая свое мнение: последнее слово всегда остается за собственником предприятия, - рассуждает трекер Андрей Беус.

Помимо акселератора, на бизнес-неделе предложили и другие сценарии перехода от сохранения к росту в различных секторах экономики: производстве, креативных индустриях, туризме, ресторанном бизнесе, фитнес-индустрии, рекламе.

- В январе-апреле индекс промпроизводства на Среднем Урале составил 106,5 процента. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но это не повод сдаваться, - подчеркивает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - Весь бизнес сейчас переживает сложные времена, особенно малый и средний. Чтобы помочь ему, мы усилили федеральные меры рядом региональных, предусматривающих как снижение налоговой нагрузки, так и предоставление льготных займов, единовременных выплат в размере 5000 рублей для самозанятых, а таких у нас 16 тысяч человек. Продолжаем регулярно встречаться с бизнес-сообществом, готовимся к поэтапному снятию ограничений, вырабатываем новые формы поддержки.

Помощь может быть не только материальной - иногда полезный совет ценится гораздо больше. Именно поэтому на бизнес-неделю пригласили 86 мировых и региональных гуру бизнеса, аналитиков, экономистов. Предпринимателям предложили выработать две стратегии: для работы в условиях ограничений и на период "после вируса". Диверсифицировать производство, обратить внимание на внутренний рынок, освоить онлайн-инструменты - именно такие рекомендации, в частности, давали участники проекта "Региональные чемпионы", высокотехнологичные компании, которые умудряются расти по выручке на 15 процентов в год даже в кризис.

- Для российского производителя это время подъема. Мы выпускаем несколько видов медицинского оборудования. Конечно, спрос на часть продукции снизился, сократилось техобслуживание, зато спрос на кардиостимуляторы вырос в 2-3 раза. Нужно развивать импортозамещение, не плакать, а искать варианты выживания и сотрудничества, - считает гендиректор компании "Вектор-МС" Юрий Казанцев.

Нужно развивать импортозамещение, не плакать, а искать варианты выживания и сотрудничества, считают "региональные чемпионы"

Другой "чемпион", производитель механизированных и роботизированных паркингов, тоже столкнулся со спадом спроса.

- Это уже не первый кризис, который мы переживаем. К тому же работаем на неоднозначном рынке, где правила игры только формируются, поэтому умеем быстро меняться. Решили дозагрузить кадры в сопутствующих отраслях - запустили новое направление по автоматизации, уже пять проектов реализуются. Кроме того, разрабатываем продукты, которые понадобятся даже не завтра, а послезавтра, - делится планами директор предприятия Андрей Пшеничников.

Очередной набор "Региональных чемпионов" состоится с 1 по 15 февраля 2021 года. Попасть в проект могут компании, зарегистрированные в Свердловской области не позднее 2017 года, которые уже вывели на рынок продукт и получили за последний год не менее 30 миллионов рублей выручки. Участникам предоставят персональных кураторов, консультационную поддержку, обеспечат выход на крупных заказчиков и помощь в продвижении на международном рынке через российские торгпредства за рубежом.

Также мощным продвиженческим потенциалом обладают маркетплейсы, недаром им на бизнес-неделе посвятили целый день. К примеру, на платформе OZON сейчас размещаются более 100 среднеуральских компаний, еще 500 находятся в процессе регистрации товаров.

- Предоставляя возможности для сбыта, маркетплейсы становятся драйвером развития бизнеса в регионе. За счет выхода на новые рынки у компаний возрастает потребность в инвестировании и наращивании мощностей. Как институт развития мы готовы предложить решения по расширению и модернизации производств. Это могут быть земельные участки с бесплатным подключением к инфраструктуре либо готовые современные помещения, - поясняет гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

Не менее интересной стала сессия Invest in Ural, где обсуждали перспективные для вложений ниши: производство композитов, строительных и отделочных материалов, строительство качественных овощехранилищ, холодильных камер и цехов глубокой переработки картофеля, а также выпуск тары, древесного угля и индустриальных пеллет из отходов лесопилок. Для всего этого в регионе предостаточно сырья.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, программа бизнес-недели получилась предельно насыщенной. Судя по тому, как активно предприниматели откликались, к трансформации они готовы, а потребность в такого рода знаниях велика.

- Хорошо, когда есть возможность узнать мировой опыт, увидеть экономический кризис глазами глобальных экспертов, а не только в рамках екатеринбургских или российских проблем, - говорит участник онлайн-марафона "Самое время" Вадим Бежнев. - Получил конкретные инсайды, например, как управлять компанией, командой. Мне это интересно и как предпринимателю, и как консультанту, который работает с предпринимателями, видит их сложности. Важно было услышать прогнозы, куда мы идем, когда это все закончится, и понять, что делать сегодня, познакомиться с конкретными бизнес-кейсами. Очень своевременно провели мероприятие.

Между тем

Свердловский бизнес уже получил 1,04 миллиарда рублей на выплату зарплат. Всего, по данным налоговой службы, в регионе на эту субсидию могут претендовать 54,5 тысячи компаний и ИП, заявления подали уже 32 тысячи. Кроме того, 19,6 тысячи субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей имеют право на отсрочку уплаты всех налогов, кроме НДС, и страховых взносов. Срок перечисления налога на имущество организаций на Среднем Урале перенесен на конец года, эту льготу могут получить 8000 налогоплательщиков. По линии областного фонда поддержки предпринимательства выдано 107 "антикризисных" займов на общую сумму 29,4 миллиона рублей. Реструктуризировано 286 кредитов на 481,9 миллиона рублей. Кроме того, все клиенты фонда получили возможность списать проценты по действующим займам за три месяца (май-июль).