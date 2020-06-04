Новости

Циклон "Нисарга" ударил по Йемену и движется к Индии 10:17
В Долине гейзеров на Камчатке обнаружили новый источник 10:11
Собянин: Для Москвы актуально электронное голосование по Конституции 10:10
LEGO не хочет рекламировать свои полицейские наборы из-за протестов в США 10:09
В Волгограде утонула школьница 10:07
При вскрытии у Джорджа Флойда обнаружили коронавирус 10:07
В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства 10:04
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе 10:02
Житель Нижегородской области устроил стрельбу из-за замечания о маске 09:58
В Москве откроются около трех тысяч летних кафе 09:58
Росприроднадзор: Разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут сжигать 09:57
В ДТП с автобусом в Югре пострадали вахтовики из Челябинской области 09:55
Как определить, прослушивается ли ваш смартфон 09:54
Минобороны определится с добровольцами для испытания вакцины от COVID-19 09:50
Особняк Морозова в Москве признали памятником архитектуры и истории 09:47
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело 09:45
На Ставрополье за сутки умерли три пациента с коронавирусом 09:42
В Карелии у 49 строителей Белопорожской ГЭС выявили коронавирус 09:41
В Подмосковье задержан мужчина при перевозке крупной партии наркотиков 09:40
В Челябинской области число скончавшихся от COVID-19 достигло 49 09:40
В Москве рассказали об оказании помощи Северной Осетии в борьбе с COVID-19 09:38
В Красноярске нашли машину напавших на инкассаторов грабителей 09:36
Петр Бирюков: Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц 09:30
Новичок РПЛ “Ротор” расстался с девятью футболистами 09:25
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 08:56
Проект: В регионах

Если бы да кабы

Из-за отмены ярмарок уральские производители грибов потеряли рынок сбыта
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 120(8174)
Интернет по запросу выдает 157 рецептов приготовления сушеных грибов. Однако с марта уральцы резко сократили потребление как сушеного, так и свежего деликатеса. Грибные фермеры во всем винят коронавирус: из-за него прекратили работу выездные ярмарки и закрылись кафе.
Производителей грибов выручают мини-ярмарки, организованные в некоторых районах Екатеринбурга. Фото: Татьяна Андреева/РГ Производителей грибов выручают мини-ярмарки, организованные в некоторых районах Екатеринбурга. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Производителей грибов выручают мини-ярмарки, организованные в некоторых районах Екатеринбурга. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Каменская специализированная агрофирма потеряла около 70 процентов выручки.

- У нас сезонное производство: весной выживаем за счет ярмарок, создаем "подушку безопасности" на лето, когда производство приостанавливается, а к осени вновь возобновляем работу. Сейчас эта система нарушена. Конечно, стараемся сотрудничать и с федеральными сетями, но главный сбыт - ярмарки и общепит, а он практически умер, - говорит глава компании Олег Топорков.

Именно к весне предприниматель спланировал и получил большой урожай вешенок. Теперь их приходится перерабатывать самим. В принципе, дело привычное, но если раньше в морозильниках лежало 50 килограммов полуфабрикатов, то сейчас - в четыре раза больше. Нет покупателей и на другую продукцию - субстрат для выращивания грибов.

Фото: iStock
В Сибири обнаружили грибы с противовирусным эффектом

- Обычно продаем его не только в своем регионе, но и везем в ХМАО, Казань, Казахстан. Сейчас эти направления закрыты. В Курганской области, где у нас были покупатели, грибных ферм почти не осталось, многие закрылись. А у нас залоговые кредиты, нужно платить за технику. Кроме того, около 10 работников на договорах, мы постарались занять их на профилактических, строительных работах. Что будет дальше, неизвестно, - сетует Топорков.

Его ближайший конкурент - компания из Сухого Лога - признает сложность ситуации, но не драматизирует ее. По словам замдиректора предприятия Светланы Ефремовой, фирму спасает большой ассортимент продукции: в нем не только вешенки и опята, но и экзотические шиитаки, рэйши, эринги, гериций и другие. Плюс производят грибной гумус, мощное органическое удобрение для ягод - этой весной он грибников и спас. Еще помогли договоры на посадочный материал с магазинами для садоводов. Но ярмарки - действительно один из главных каналов сбыта, в частности, ощутима потеря крупнейшей, на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Большинство мер поддержки фермеров не касается, а экономить на сотрудниках тоже не вариант: в сельском хозяйстве рабочих рук и так не хватает

- Выручает торговля на мини-ярмарках в Екатеринбурге - на Вторчермете и Каменных Палатках. Их организовала администрация города. Все по правилам, стоим в трех метрах друг от друга, в масках и перчатках. Сейчас, конечно, стало тяжелее работать, но ведь вся страна в таком положении. К тому же я уверена, что грибной рынок на Урале еще не нащупал дно. Стараемся выжить, наши грибники чуть ли не круглосуточно в цехах, - отмечает замдиректора компании.

Несколько лет назад фермеры получали неплохие гранты, субсидии от властей всех уровней, но сейчас приходится крутиться самим.

- Учимся быстро, уже вышли на торговые площадки в Интернете, пишем в местных газетах о шампиньонах статьи - пропагандируем наш продукт, - оптимистично заверяет Ефремова.

Между тем трудности со сбытом испытывают не только производители грибов, но и другие фермеры. По словам Андрея Аникьева, председателя Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозпотребкооперативов Свердловской области, объемы реализации сократились примерно на 20 процентов.

Фото: vk.com/grib_spb
На севере Петербурга вырос редкий краснокнижный гриб саркосома

- Ярмарки закрылись, а в крупные сети зайти сложно - там требуют массу документов. Для большого документооборота порой нужен специальный человек, а это дополнительные расходы, фермеру их не потянуть. Понятно, почему спрос снижается: покупатели стали заметно экономить. По своей продукции вижу: молока берут уже не литр, а пол-литра. Вот сейчас у нас просто затоварка. А сократить производство нельзя: как временно уменьшишь молочное стадо? - задает он риторический вопрос.

По его словам, большинство мер поддержки фермеров не касается, а экономить на сотрудниках тоже не вариант: в сельском хозяйстве рабочих рук и так не хватает.

Что касается фермеров-грибников, то они ищут альтернативу ярмаркам. Так, администрация Каменска-Уральского уже выделила им место под нестационарные торговые объекты: компания оформляет документы и планирует вскоре открыть грибные киоски.

Светлана Ефремова считает, что содержать павильоны накладно. В Екатеринбурге сухоложской фирме поступило предложение зайти в сети, сейчас его обдумывают. До сих пор плодотворного сотрудничества с крупными магазинами не получалось: они обычно диктуют разорительные для фермеров условия.

Фото: iStock
Уральский бизнес начал зарабатывать на продаже эмоций

По словам старшего преподавателя кафедры турбизнеса и гостеприимства УрГЭУ Яны Старовойтовой, Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области совместно с Центром развития туризма Свердловской области, экономическим университетом и другими партнерами разрабатывает целую систему поддержки уральских фермеров. По мнению экспертов, новые возможности для них откроет развитие гастрономического туризма.

- Оно невозможно без качественных food-сувениров, позволяющих гостям региона попробовать и увезти с собой локальный уральский вкус. Мы разработали гастрономические сеты от региональных производителей продуктов питания. Их можно будет купить на основных туристических маршрутах, в аэропорту, на вокзалах и в отелях. Они пригодятся также в качестве подарков и сувениров для самих уральцев. Весь товар сертифицирован и имеет длительные сроки хранения, - рассказала Яна Старовойтова.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Все о грибах

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Масочный режим в столице может продлиться до осени
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС