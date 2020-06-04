Интернет по запросу выдает 157 рецептов приготовления сушеных грибов. Однако с марта уральцы резко сократили потребление как сушеного, так и свежего деликатеса. Грибные фермеры во всем винят коронавирус: из-за него прекратили работу выездные ярмарки и закрылись кафе.

Каменская специализированная агрофирма потеряла около 70 процентов выручки.

- У нас сезонное производство: весной выживаем за счет ярмарок, создаем "подушку безопасности" на лето, когда производство приостанавливается, а к осени вновь возобновляем работу. Сейчас эта система нарушена. Конечно, стараемся сотрудничать и с федеральными сетями, но главный сбыт - ярмарки и общепит, а он практически умер, - говорит глава компании Олег Топорков.

Именно к весне предприниматель спланировал и получил большой урожай вешенок. Теперь их приходится перерабатывать самим. В принципе, дело привычное, но если раньше в морозильниках лежало 50 килограммов полуфабрикатов, то сейчас - в четыре раза больше. Нет покупателей и на другую продукцию - субстрат для выращивания грибов.

- Обычно продаем его не только в своем регионе, но и везем в ХМАО, Казань, Казахстан. Сейчас эти направления закрыты. В Курганской области, где у нас были покупатели, грибных ферм почти не осталось, многие закрылись. А у нас залоговые кредиты, нужно платить за технику. Кроме того, около 10 работников на договорах, мы постарались занять их на профилактических, строительных работах. Что будет дальше, неизвестно, - сетует Топорков.

Его ближайший конкурент - компания из Сухого Лога - признает сложность ситуации, но не драматизирует ее. По словам замдиректора предприятия Светланы Ефремовой, фирму спасает большой ассортимент продукции: в нем не только вешенки и опята, но и экзотические шиитаки, рэйши, эринги, гериций и другие. Плюс производят грибной гумус, мощное органическое удобрение для ягод - этой весной он грибников и спас. Еще помогли договоры на посадочный материал с магазинами для садоводов. Но ярмарки - действительно один из главных каналов сбыта, в частности, ощутима потеря крупнейшей, на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Большинство мер поддержки фермеров не касается, а экономить на сотрудниках тоже не вариант: в сельском хозяйстве рабочих рук и так не хватает

- Выручает торговля на мини-ярмарках в Екатеринбурге - на Вторчермете и Каменных Палатках. Их организовала администрация города. Все по правилам, стоим в трех метрах друг от друга, в масках и перчатках. Сейчас, конечно, стало тяжелее работать, но ведь вся страна в таком положении. К тому же я уверена, что грибной рынок на Урале еще не нащупал дно. Стараемся выжить, наши грибники чуть ли не круглосуточно в цехах, - отмечает замдиректора компании.

Несколько лет назад фермеры получали неплохие гранты, субсидии от властей всех уровней, но сейчас приходится крутиться самим.

- Учимся быстро, уже вышли на торговые площадки в Интернете, пишем в местных газетах о шампиньонах статьи - пропагандируем наш продукт, - оптимистично заверяет Ефремова.

Между тем трудности со сбытом испытывают не только производители грибов, но и другие фермеры. По словам Андрея Аникьева, председателя Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозпотребкооперативов Свердловской области, объемы реализации сократились примерно на 20 процентов.

- Ярмарки закрылись, а в крупные сети зайти сложно - там требуют массу документов. Для большого документооборота порой нужен специальный человек, а это дополнительные расходы, фермеру их не потянуть. Понятно, почему спрос снижается: покупатели стали заметно экономить. По своей продукции вижу: молока берут уже не литр, а пол-литра. Вот сейчас у нас просто затоварка. А сократить производство нельзя: как временно уменьшишь молочное стадо? - задает он риторический вопрос.

По его словам, большинство мер поддержки фермеров не касается, а экономить на сотрудниках тоже не вариант: в сельском хозяйстве рабочих рук и так не хватает.

Что касается фермеров-грибников, то они ищут альтернативу ярмаркам. Так, администрация Каменска-Уральского уже выделила им место под нестационарные торговые объекты: компания оформляет документы и планирует вскоре открыть грибные киоски.

Светлана Ефремова считает, что содержать павильоны накладно. В Екатеринбурге сухоложской фирме поступило предложение зайти в сети, сейчас его обдумывают. До сих пор плодотворного сотрудничества с крупными магазинами не получалось: они обычно диктуют разорительные для фермеров условия.

По словам старшего преподавателя кафедры турбизнеса и гостеприимства УрГЭУ Яны Старовойтовой, Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области совместно с Центром развития туризма Свердловской области, экономическим университетом и другими партнерами разрабатывает целую систему поддержки уральских фермеров. По мнению экспертов, новые возможности для них откроет развитие гастрономического туризма.

- Оно невозможно без качественных food-сувениров, позволяющих гостям региона попробовать и увезти с собой локальный уральский вкус. Мы разработали гастрономические сеты от региональных производителей продуктов питания. Их можно будет купить на основных туристических маршрутах, в аэропорту, на вокзалах и в отелях. Они пригодятся также в качестве подарков и сувениров для самих уральцев. Весь товар сертифицирован и имеет длительные сроки хранения, - рассказала Яна Старовойтова.