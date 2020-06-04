В Екатеринбурге больницу закрыли после заноса коронавируса

Центральная городская больница № 20 в Екатеринбурге перестала принимать новых больных после того, как было обнаружено несколько пациентов с коронавирусом.

- Действительно, в медучреждении зафиксирован занос. Те, кого успели госпитализировать ранее, продолжают получать лечение по профилю заболевания и перед выпиской проходят обязательное тестирование на COVID-19. После того, как будут выписаны все, проведут дезинфекционные мероприятия для получения разрешения Роспотебнадзора на возобновление штатной работы, - рассказали "РГ" в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

Всего за сутки в Свердловской области выявлено 298 новых случаев заболевания. В регионе с начала пандемии зарегистрировано 6679 случаев. 2827 человек справились с болезнью, из них 147 - за последний день. Скончалось еще два человека. Таким образом, число жертв болезни на Среднем Урале составляет 35.