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04.06.2020 16:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Тюменской области на поддержку занятости направят 280 млн рублей

Текст: Кузнецов Сергей
На поддержку занятости и создание временных рабочих мест в Тюменской области из регионального бюджета выделят 280 млн рублей. Решение, принятое в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по усилению мер борьбы с безработицей, озвучил губернатор региона Александр Моор на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Тюменской области.
Фото: Сергей Кузнецов Фото: Сергей Кузнецов
Фото: Сергей Кузнецов

Глава региона подчеркнул, что вопросы, связанные с безработицей, ситуацией на рынке труда, должны быть на постоянном контроле глав муниципалитетов, органов власти всех уровней, и потребовал максимального внимания к проблемам жителей области, столкнувшихся с безработицей.

Фото: iStock
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Уровень безработицы, регистрируемой в регионе за последние два месяца, увеличился, а количество обращений граждан в службы занятости в отдельные дни апреля и мая превышало обычную норму в 10-15 раз. Такая ситуация характерна для всех субъектов Российской Федерации, и Тюменская область не исключение.

Необходимость предотвращения угрозы быстрого распространения эпидемии и введение ограничений для жителей, организаций и предприятий неблагоприятным образом отразились на рынке труда и экономике. Меры по поддержке занятости и стабилизации ситуации приняты на федеральном и региональном уровне. Установлены критерии для поддержки бизнеса с учетом приоритета по сохранению трудовых коллективов и зарплат работников.

Информацию о ситуации на рынке труда и мерах по поддержке занятости в регионе представила директор профильного департамента Надежда Мазуркевич. Она подчеркнула, что с основной задачей - максимально быстро, в удаленном формате и без лишней бюрократии обеспечить постановку на учет и осуществить выплату пособий по безработице гражданам, оставшимся без работы, - службы занятости справились.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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С учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора 30 мая областное правительство приняло решение о переходе на второй этап снятия ограничений. Возможность работать получили многие организации и учреждения, чья деятельность прежде была приостановлена.

- На втором этапе, когда открытость региональной экономики стала гораздо выше, мы должны приложить все усилия, чтобы бизнес создавал новые рабочие места, чтобы появлялись новые компании и люди не сидели без дела, - подвел итог онлайн-заседания Александр Моор. - Наша главная задача сейчас - добиться снижения напряженности на рынке труда. Это принципиальное условие. Буду смотреть за ситуацией на рынке труда в каждом муниципалитете, и за обеспечение занятости будет нести персональную ответственность каждый руководитель.

По данным на 4 июня, в Тюменской области количество людей с диагнозом COVID-19 с начала распространения инфекции составило 1798, из них 983 человека вылечились, 9 умерли. До 14 июня в регионе введен второй этап снятия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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