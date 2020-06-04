"Российская газета" традиционно представляет на главном книжном смотре страны свои лучшие проекты. Этот год не станет исключением.

Площадка "Нон-фикшн"

6 июня, 18.15-19.00

Юрий Лепский, первый заместитель главного редактора "РГ", представит свою книгу "Бродский только что ушел". Автор беседует с людьми, хорошо знавшими поэта, - друзьями, родственниками и неслучайными знакомыми. Друзья показывают места, где Бродский был счастлив. По словам литературоведа, почетного профессора Килского университета Валентины Полухиной, эти места и эти люди способны дать реальное представление об Иосифе Бродском. "Мне же кажется, что смысл этих поисков состоит еще и в том, чтобы понять, где находишься ты сам в современном контексте великой Культуры, завещанной нам гениями", - добавляет она.

Книга вышла в свет незадолго до 80-летия поэта в издательстве "Искусство - XXI век".

Площадка "Художественная литература"

6 июня, 19.45 - 20.30

Презентация видеокниги "Читаем Абрамова. "Братья и Сестры", созданной к 100-летию со дня рождения писателя, литературоведа Федора Абрамова. В проекте участвовали более 200 человек из России и зарубежья. Политики, общественные деятели, актеры, писатели, телеведущие, друзья и земляки Федора Абрамова прочли на камеру более ста отрывков из самого пронзительного романа писателя "Братья и сестры".

Площадка "Нон-фикшн"

7 июня, 19.30 - 20.15

Журнал "Родина" представит специальное приложение "Документы Победы". Это не только уникальные документы, но и истории, с ними связанные, эксклюзивные фотографии, воспоминания , а также развенчанные мифы и неожиданные мнения. Каждый выпуск посвящен главным документам Великой Отечественной: "Приказ", "Продуктовая карточка", "Письмо с фронта", "Похоронка", "Наградной лист".

Площадка "Нон-фикшн"

8 июня, 13.15 - 14.00

Николай Долгополов, заместитель главного редактора "РГ", приглашает на презентацию книги "Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля". Журналист и писатель, написавший 13 книг о разведчиках, вышедших в серии "ЖЗЛ", на этот раз обратился к мемуарному жанру. Больше нигде не прочитать, что рассказывал ему отец о своих современниках - Маяковском, Булгакове, Шостаковиче.

В уникальном проекте участвовали более 200 человек из разных уголков страны и мира

Сам Николай Долгополов дружил с писателем Владимиром Максимовым и иллюзионистом Эмилем Кио, пианистом Эмилем Гилельсом, композитором Александром Цфасманом, актером Николаем Караченцовым, в Париже встречался с великой Франсуазой Саган. Работал в Иране и Франции, учился в Шотландии. В первые дни чернобыльской трагедии работал в 30-километровой закрытой зоне. А сколько встреч на тринадцати Олимпиадах! Получилась маленькая энциклопедия жизни советской эпохи и начала нынешней.