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04.06.2020 09:18
Рубрика: В мире

Риск смерти от коронавируса повышается у людей с лишним весом

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Формула проста: чем выше аппетит и толще жировые отложения - тем проще целому ряду серьезных заболеваний вписаться в истории болезней. COVID-19 - не исключение. Именно поэтому британские ученые-медики настоятельно призывают сегодня сделать значительно больший акцент на лечении людей страдающих ожирением. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон с этим согласился: люди должны вести здоровый образ жизни - чаще и дольше ходить пешком, ездить на велосипеде и делать больше физических упражнений.

Здоровый образ жизни был безаппеляционно отменен обрушившейся на наши головы эпидемией коронавируса. Самыми уязвимыми оказались люди с серьезными хроническими заболеваниями, пожилые и страдающие ожирением или излишним весом. COVID-19 явил собою заболевание, которое стало с удвоенной силой поражать именно тучных людей. Удар эпидемии пришелся по странам с высоким уровнем ожирения своих граждан - от Западной Европы до США. Британия, которую долгое время называли "толстяком Европы", стала европейским рекордсменом по уровню смертности от COVID-19. Почти 30 процентов взрослых в Великобритании классифицируются сегодня как тучные. В США страдающие ожирением составляют почти 40 процентов - смертность от COVID-19 превысила в этой стране отметку в 100 тысяч.

Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
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Эксперты не скрывают своего удивления, казалось бы, очевидным парадоксом: в богатых странах уровень смертности от COVID-19 выше, чем в странах бедных. Африка до сих пор не засвидетельствовала того взрыва смертей, который случился в благополучной Европе. Факторов определяющих логику эпидемии коронавируса наберется немало. Но уже сегодня очевидно, что низкие показатели таких недугов как ожирение, диабет 2-го типа, хронические заболевания сердца и других органов, определенно играют свою роль.

Профессор Барри Попкин, исследующий вопросы питания в Университете Северной Каролины, утверждает, что ожирение сильно ослабляет нашу иммунную систему. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний приводит такую статистику: 73 процента критически больных пациентов с COVID-19 в Италии, Испании, Швейцарии и Нидерландах страдают ожирением. По словам британского профессора Джона Уилдинга, президента Всемирной федерации ожирения, риск смерти людей с патологически большим весом - удваивается.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Профессор Уилдинг подчеркивает, что у страдающего ожирением пациента зараженного COVID-19 гораздо труднее вентилировать легкие. Для пациентов с нормальным весом вентиляция легких проводится с большим эффектом. Когда Борис Джоносон был доставлен в больницу Святого Томаса в Лондоне, он, как сообщалось, весил 111 килограммов. Глава правительства Британии не стал отрицать, что его вес мог послужить негативным фактором. Профессор Дэвид Керригэн, президент Британского общества по проблемам ожирения и метаболической хирургии (ВОМSS) и его коллеги направили открытое письмо премьер-министру, чтобы привлечь его внимание к призыву Королевского колледжа врачей признать ожирение заболеванием, а не выбором стиля жизни.

Когда с эпидемией коронавируса будет покончено, есть все основания ожидать, что все больше и больше людей сядут на велосипеды, выйдут на пробежку или пешую прогулку, чтобы избежать переполненных автобусов, метро и электричек. Прямая связь между ожирением и COVID-19, вероятно, подтолкнет нас к более здоровому питанию. Наконец, для желающих избавиться от ожирения, лечение станет доступным, как только они сами сознательно решатся на такой шаг.

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