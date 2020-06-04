Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси

46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ. Соответствующее решение принял 4 июня Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Новый глава правительства, сообщают местные источники, окончил МГИМО и Академию управления. В трудовой биографии нового руководителя указаны работа в секретариате Совета безопасности, генеральной прокуратуре, администрации белорусского президента. Головченко был и на дипломатической работе, а с 2018-го и по сегодняшний день возглавлял Госкомвоенпром.

Мотивируя накануне свое кадровое решение, президент Беларуси на совещании по обсуждению нового состава правительства заявил, что обсуждал с Сергеем Румасом его отставку.

"Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать", - пояснил президент, добавив, что он приветствует стремление Румаса и рассчитывает, что он не уедет "из страны и увезет эти деньги, он вложит их здесь в экономику".