Роспотребнадзор: Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей

Там напомнили, что основная задача маски - защитить окружающих от попадания частиц вируса от инфицированного человека. Соответственно носить маски должны прежде всего заболевшие люди. "Однако в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и бессимптомных форм заболевания стоит рассматривать каждого человека как потенциального источника инфекции", - подчеркнули в ведомстве.

Надевать медицинскую маску нужно при каждом выходе из дома, даже на прогулку или для занятий спортом.Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося при дыхании и разговоре. Этот аэрозоль может содержать вирус SARS-CoV-2. При занятиях же спортом интенсивность дыхания увеличивается. Следовательно увеличивается и образование аэрозоля. Он распространяется на большие расстояния.