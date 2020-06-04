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04.06.2020 14:58
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей

Текст: Ольга Игнатова
Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей. Об этом Роспотребнадзор сообщил порталу стопкоронавирус.рф.
Фото: Marco Di Lauro/Getty Images Фото: Marco Di Lauro/Getty Images
Фото: Marco Di Lauro/Getty Images

Там напомнили, что основная задача маски - защитить окружающих от попадания частиц вируса от инфицированного человека. Соответственно носить маски должны прежде всего заболевшие люди. "Однако в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и бессимптомных форм заболевания стоит рассматривать каждого человека как потенциального источника инфекции", - подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзор: Россиянам не нужно будет носить маски на пляже

Надевать медицинскую маску нужно при каждом выходе из дома, даже на прогулку или для занятий спортом.Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося при дыхании и разговоре. Этот аэрозоль может содержать вирус SARS-CoV-2. При занятиях же спортом интенсивность дыхания увеличивается. Следовательно увеличивается и образование аэрозоля. Он распространяется на большие расстояния.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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