Россия-Китай: Никогда против друг друга и не всегда вместе

Противостояние Китая и США не сойдет на нет, оно будет развиваться, трансформироваться, его будет бросать то в жар, то в холод. А вот закончится ли все это установлением нового биполярного мирового порядка, которого так опасаются многие эксперты, совсем не факт. Есть и другие игроки, которые не прочь поучаствовать в этом политическом соревновании.

Так вкратце можно определить суть дискуссии на второй онлайн-сессии "Примаковских чтений". Ее тема - "Китай-США: есть ли угроза трансформации возникающей биполярности в холодную войну 2.0?". Организаторы конференции - Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН) и "Интерфакс".

Тигр - бумажный, но зубы настоящие

Президент США прилагает немало сил, чтобы создать коалицию против Китая, начал разговор ведущий сессии Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. Трамп надеется, что ему удастся привлечь на свою сторону Россию.

Что в этой ситуации делать нашей стране? Может, предлагает выход модератор, "как та умная обезьяна, со стороны наблюдать, как дерутся два тигра"? Метафора с тигром не раз всплывала во время дискуссии.

Заместитель директора по научной работе, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов напомнил слова Мао Цзэдуна о бумажном тигре, сказанные в адрес США. Много рычит, но ничего не сделает. Впрочем, как потом выяснилось, не так уж он слаб. Тем не менее Китай готов наращивать экономические мускулы, продолжая свои реформы и концентрируя их на внутреннем рынке. По мнению Александра Ломанова, КНР сможет добиться высокого роста экономики, чего не дано ни США, ни Евросоюзу.

Что тревожит эксперта? То, что Китаю уже нечего терять в отношениях с США. Сферы общих интересов исчезают, а новых нет. Ширится понимание, что точка невозврата пройдена и надо искать новые пути. Но какие? Понятно, что Китай не позволит управлять собой и своим ростом. Он копит усилия и волю для долгосрочного соперничества с США. И вот тут, говорит Ломанов, надо бы вспомнить продолжение цитаты про тигра. Мао Цзэдун также говорил, что у него есть зубы и когти. Даже если выпадут все зубы - останутся когти.

Какую позицию выбрать нашей стране, как пройти между струями ливня, который может обрушиться на мир во время этого соперничества? "России надо понимать, чего бояться и на что надеяться, - говорит эксперт. - Кризис можно трансформировать в возможность". Иными словами, смотреть надо на все с позиции своих интересов не только здесь и сейчас, но и в будущем.

Большая тройка

Американо-китайские отношения - основная ось международной политики, сразу обозначил приоритеты научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов. Правда, он не разделяет мнение, что Китай может занять в биполярном мире, если таковой сформируется, один из полюсов силы в тандеме с США. Тем более - с такой же сильной позицией, как у СССР.

Сергей Рогов видит будущую иерархию международных отношений значительно сложнее. В первом эшелоне - США, Китай и Евросоюз. Пока самые слабые позиции в этой большой тройке - у ЕС, признает эксперт. И в будущем, не исключает, Евросоюз может переместиться во второй эшелон. Если не справится со своими проблемами, которые так болезненно обнажила пандемия.

А кто будет рулить во втором эшелоне по версии Рогова? Япония, Бразилия, Россия, Индия. Причем последняя, уверен эксперт, имеет все шансы стать ведущим центром в этом эшелоне.

Впрочем, все это не исключает соперничества Китая и США. У КНР появились деньги, чтобы тратить их на науку. И лет через десять-двадцать китайские технологии вырвутся вперед, как в свое время японские, прогнозирует Сергей Рогов. В военном плане Китай тоже развивается, наращивая ядерный потенциал. И за всем этим России надо внимательно следить. "Соперничество без правил - это опасно", - предупреждает эксперт.

Формула диалога

Да, Китай пока не готов играть роль СССР, согласен ректор Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, академик РАН Анатолий Торкунов. Но он будет к этому стремиться, уточняет эксперт. США, особенно в пандемию, убедились, что Китай - сильный экономический конкурент.

Так что "игра" - кто кого - продолжится. И в нее будут втянуты другие страны. В этой обстановке России, считает академик, надо сохранить многовекторную политику, в том числе по отношению к Индии и Японии, но "не против Китая". С КНР нам надо, с одной стороны, занимать позицию стратегического партнера, а с другой - внимательно обсуждать все вопросы с другими странами, уточняет эксперт.

Что касается многополярности, то, по мнению Торкунова, Евросоюз тоже будет стремиться стать одним из полюсов. И здесь нет ничего невозможного. "Надо только силенок набрать в экономике", - говорит эксперт. А поскольку с ЕС у нас есть хорошие наработки, которые можно активно развивать, то перспективы очень даже неплохие.

А вот от США и Китая равноудаленности не получится. И здесь главное, как образно отметил эксперт, "сохранить свободу рук". Все участники дискуссии поддержали формулу для диалога России и Китая, которую вывел на прошлой сессии "Примаковских чтений" президент ИМЭМО РАН, академик РАН Александр Дынкин. Никогда против друг друга и не всегда вместе.