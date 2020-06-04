Россиян снова заинтересовала аренда жилья в других регионах

Россияне начали планировать путешествия внутри страны. На это указывает интерес к краткосрочной аренде жилья в других регионах - он вырос в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

К началу лета спрос на краткосрочную аренду после кардинального падения в апреле почти восстановился, отмечают в "Авито Недвижимость". "В целом по стране сейчас всего на 1% меньше пользователей раздела краткосрочной аренды, чем в прошлом году, - говорит руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин. - А если отсеять только тех, кто ищет жилье за пределами своего региона (чтобы отделить рядовые перемещения от туристических поездок), то очевидно, что интерес к посуточной аренде жилья по стране на 58% больше, чем в прошлом году".

Заметно изменился горизонт планирования путешествий, отмечают в компании: люди больше не бронируют жилье заранее - за полгода-год, как это было раньше: "В новых условиях это очень рискованно. Люди будут ехать в спонтанные путешествия, так как ситуация в стране не ясна, ограничения то снимаются, то вновь накладываются".

Обычно в конце мая-начале июня россиян интересовали для краткосрочных поездок Краснодарский край, Москва, Московская область, Крым, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Татарстан. Сейчас лидеры примерно те же (на верхних строчках Краснодарский край и Крым), но Москва и Санкт-Петербург интересуют пользователей гораздо меньше.

"Краткосрочная аренда в Москве сейчас переживает глубочайший кризис, - подтверждает управляющий директор "МИЭЛЬ-Аренда" Мария Жукова. - Турпоток в Москве сократился почти до нуля. Собственники переориентируются на сдачу жилья на более долгий период - до года, по сниженным ставкам". Интерес к посуточной аренде в Москве постепенно восстанавливается, но о реальных сделках речь пока не идет, отмечает главный эксперт аналитического центра "ЦИАН" Виктория Кирюхина: "В отсутствие возможностей для заграничного отдыха россияне ищут альтернативные варианты путешествий, и это не обязательно морские курорты".

Сами москвичи, отмечает Кромочкин, стали больше интересоваться лишь Московской и Тульской областями. Интерес к северной столице сократился на 10%, к южным регионам - на 3%. Среди петербуржцев популярны Свердловская область и Карелия. Тюменцы и новосибирцы не оставляют надежд на поездку к морю - вырос спрос на аренду в Крыму и Ростовской области.

"В конце мая-начале июня 2019 года арендовать квартиру посуточно в России в среднем можно было за 1506 рублей в сутки, сейчас арендная ставка снизилась на 11% - до 1340 рублей за день. С загородными объектами обратная ситуация: они подорожали в среднем на 17% и стоят теперь 3500 рублей в сутки", - говорит Кромочкин.