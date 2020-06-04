Россиян снова заинтересовала аренда жилья в других регионах

К началу лета спрос на краткосрочную аренду после кардинального падения в апреле почти восстановился, отмечают в "Авито Недвижимость". "В целом по стране сейчас всего на 1% меньше пользователей раздела краткосрочной аренды, чем в прошлом году, - говорит руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин. - А если отсеять только тех, кто ищет жилье за пределами своего региона (чтобы отделить рядовые перемещения от туристических поездок), то очевидно, что интерес к посуточной аренде жилья по стране на 58% больше, чем в прошлом году".
Заметно изменился горизонт планирования путешествий, отмечают в компании: люди больше не бронируют жилье заранее - за полгода-год, как это было раньше: "В новых условиях это очень рискованно. Люди будут ехать в спонтанные путешествия, так как ситуация в стране не ясна, ограничения то снимаются, то вновь накладываются".
Обычно в конце мая-начале июня россиян интересовали для краткосрочных поездок Краснодарский край, Москва, Московская область, Крым, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Татарстан. Сейчас лидеры примерно те же (на верхних строчках Краснодарский край и Крым), но Москва и Санкт-Петербург интересуют пользователей гораздо меньше.
"Краткосрочная аренда в Москве сейчас переживает глубочайший кризис, - подтверждает управляющий директор "МИЭЛЬ-Аренда" Мария Жукова. - Турпоток в Москве сократился почти до нуля. Собственники переориентируются на сдачу жилья на более долгий период - до года, по сниженным ставкам". Интерес к посуточной аренде в Москве постепенно восстанавливается, но о реальных сделках речь пока не идет, отмечает главный эксперт аналитического центра "ЦИАН" Виктория Кирюхина: "В отсутствие возможностей для заграничного отдыха россияне ищут альтернативные варианты путешествий, и это не обязательно морские курорты".
Сами москвичи, отмечает Кромочкин, стали больше интересоваться лишь Московской и Тульской областями. Интерес к северной столице сократился на 10%, к южным регионам - на 3%. Среди петербуржцев популярны Свердловская область и Карелия. Тюменцы и новосибирцы не оставляют надежд на поездку к морю - вырос спрос на аренду в Крыму и Ростовской области.
"В конце мая-начале июня 2019 года арендовать квартиру посуточно в России в среднем можно было за 1506 рублей в сутки, сейчас арендная ставка снизилась на 11% - до 1340 рублей за день. С загородными объектами обратная ситуация: они подорожали в среднем на 17% и стоят теперь 3500 рублей в сутки", - говорит Кромочкин.
Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем
"Мы полностью исключаем использование термина "жилье эконом-класса", переходя к определению "стандартного жилья". В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса. Требования к строительству стандартного жилья четко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень", - отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
К стандартному жилью, согласно приказу ведомства, будут относиться индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более 1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома, квартиры общей площадью не более 100 кв. м. Квартира должна быть расположена в доме с классом энергетической эффективности В и выше и где обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к общедомовому имуществу.
Между тем, к жилью эконом-класса относились дома и блоки площадью до 200 квадратных метров и высотой не более трех этажей. В квартирах эконом-класса площадь могла варьироваться от 20 до 150 квадратных метров. Однако, как говорилось в пояснительной записке к проекту документа, в последние годы возросла популярность домов до 100 квадратных метров. Причины этого - низкие затраты на их строительство, быстрота строительства и возможность возведения таких домов на любых типах грунта. Такие дома, как правило, возводятся по типовым проектам, отмечают разработчики документа. Расположение помещений в них стандартное - жилые комнаты скомпонованы вокруг прихожей, кухня и санузел находятся в функциональной связи с общей комнатой, мансардный или второй этажи занимают спальни. С экономической точки зрения дома такой площади целесообразно блокировать в двухквартирные и четырехквартирные. "Предлагаемая проектом приказа площадь до 150 квадратных метров позволяет проектировать дома более комфортными и добавить размещение системы подсобных помещений", - отмечалось в пояснительной записке.
Требования к внутренней отделке жилья эконом-класса установлены не были. Отделка же "стандартного" жилья прописана в приказе достаточно подробно. Здесь должны быть металлическая входная и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконниками. Стены, пол и потолок - выровнены. Стены можно оклеить обоями, потолки - покрасить либо установить на них потолочные конструкции или натяжные системы. Пол - с напольным покрытием. В санузлах необходима гидроизоляция, должны быть установлены сантехника, смесители, осветительные приборы, пол отделан керамической плиткой. На кухне должна быть мойка с тумбой и кухонная плита.